  • 05.11.2026, 09:28:32
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REMINDER- AVISO: Rote Karte für Gewalt – Österreichischer Fußball-Bund, Bundesliga und Innenministerium erweitern Kooperation

Pressestatements von Innenminister Karner, Sport-Staatssekretärin Schmidt, ÖFB-Präsident Pröll, Bundesliga-Vorstandsvorsitzendem Ebenbauer und Generaldirektor Ruf

Wien (OTS) - 

Fußball ist ein Erlebnis für alle Generationen und die gesamte Familie. Nicht genehmigte Pyrotechnik, Gewalt, Intoleranz und Rassismus haben auf dem Fußballplatz nichts verloren. Aus diesem Grund verstärkt das Innenministerium die bestehende Kooperation mit dem Österreichischen Fußball-Bund und der Österreichischen Fußball-Bundesliga.

Im Anschluss gibt es Pressestatements von Innenminister Gerhard Karner, Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt, ÖFB-Präsident Josef Pröll, Bundesliga-Vorstandsvorsitzendem Christian Ebenauer und dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf.

Wann: 6. November 2026, 10:30 Uhr

Wo: ÖFB-Campus, Seestadtstraße 22, 1220 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/2jpukhe6

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

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