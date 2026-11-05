Hotel Sacher Wien läutet mit neuer Festbeleuchtung die Weihnachtszeit ein

Wien (OTS) -

Mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung hat das Hotel Sacher Wien am 4. November die Adventszeit eingeläutet. Gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und 30 Kindern in Pagenuniformen wurde die Beleuchtung feierlich eingeschaltet. Herzstück der neuen Beleuchtung ist ein sieben Meter hoher, leuchtender Weihnachtsbaum, der als Teil der Außenfassade des Hotels angebracht ist und für festlichen Glanz sorgt.

Die Weihnachtsbeleuchtung der Wiener Innenstadt trägt jedes Jahr zur touristischen Anziehungskraft in der Adventszeit bei. Mit seiner neuen Festbeleuchtung setzt das Hotel Sacher Wien einen weiteren stimmungsvollen Akzent.

„150 Jahre Hotel Sacher Wien verdienen einen Auftritt, der verzaubert: Erstmals schmückt ein sieben Meter hoher Weihnachtsbaum unsere Fassade und verleiht dem Haus warmen, festlichen Glanz. Wir freuen uns, wenn unsere Gäste und alle Wienerinnen und Wiener beim Vorbeigehen ein Stück Weihnachtsmagie spüren“, so Andreas Keese, Hoteldirektor des Hotel Sacher Wien.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete ein Kinderchor in Pagenuniformen. Nach den Begrüßungsworten von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der Eigentümerfamilie sowie von Hoteldirektor Andreas Keese wurde die Beleuchtung mit dem Läuten einer Weihnachtsglocke eingeschaltet.

„Die festlich beleuchteten Straßen und Plätze gehören zur Wiener Adventszeit und begeistern jedes Jahr Menschen aus aller Welt. Es freut mich, dass das Hotel Sacher Wien in seinem 150. Jubiläumsjahr mit der neuen Weihnachtsbeleuchtung einen weiteren Beitrag zur weihnachtlichen Atmosphäre unserer Stadt leistet“, so Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

Ein eigener Christbaum im Hotelzimmer

Auch im Inneren des Hotels hält die Weihnachtszeit Einzug. Seit Anfang November schmücken festliche Dekorationen die öffentlichen Bereiche, während ein großer Christbaum in der Lobby die Gäste empfängt. Auf Wunsch können Gäste auch für ihr Zimmer einen eigenen Christbaum bestellen. Ein weiteres weihnachtliches Highlight präsentiert die hauseigene Patisserie am Concierge-Desk: ein kunstvoll von Hand gefertigtes Schaustück, das die Konditorkunst des Hauses in den Mittelpunkt stellt.

Über Sacher

Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss: Sacher zählt mit seinen zwei Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den „Leading Hotels of the World“ an. Das Hotel Sacher Wien zählt zudem zu „The World’s 50 Best Hotels“ und trägt 3 MICHELIN Keys.