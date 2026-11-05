Männer demonstrieren gegen Männergewalt an Frauen bei Großkundgebung am 28.11.2026 um 13 Uhr vor dem Parlament

Wien (OTS) -

19 mutmaßliche Femizide zählt 2026 bislang. Jede dritte erwachsene Frau in Österreich (34,5%) hat körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Etwa 90% der Gewalt in Österreich geht von Männern aus. " Die meisten Männer sind nicht gewalttätig, aber die meisten Gewalttäter sind Männer” , bringt Simon Březina, Projektleiter von White Ribbon Österreich, die spezielle Verantwortung von Männern auf den Punkt: “Wir laden alle Männer ein, der Fassungslosigkeit über die von Männern ausgeübte Gewalt Haltung zu geben und diese gemeinsam auf die Straße zu tragen. Wir wollen alle Männer ermutigen, für Gleichstellung und Gewaltfreiheit in der eigenen Beziehung und Familie, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft einzutreten. Wir rufen alle Männer auf, nicht passiver Teil des Problems, sondern aktiver Teil der Lösung zu sein.”

Unabhängig und überparteilich organisiert - inhaltliche Positionen der Fachorganisationen

Die Kundgebung wird von White Ribbon mit Hilfe von Ehrenamtlichen organisiert. Die enge Abstimmung mit den Wiener Frauenhäusern und dem Dachverband Frauen- und Mädchenberatung (DFMB) garantiert die Ausrichtung der Inhalte auf die Interessen der Betroffenen. Die gemeinsamen Positionen werden am 18.11. vorgestellt.

Politiker sollen Kundgebung und Forderungen unterstützen

“Wir laden Politiker aller Parteien und Funktionen ein, zur Teilnahme aufzurufen und selbst an der Kundgebung teilzunehmen” , erklärt der ehrenamtliche Mitorganisator Andreas Maierhofer und ergänzt: “Der Aufruf richtet sich speziell an Männer und männliche Verantwortungsträger, von denen wir auch die Unterstützung der Umsetzung der Forderungen erwarten. Selbstverständlich sind alle Teilnehmenden und Unterstützenden unabhängig vom Geschlecht herzlich willkommen - wir freuen uns über jeden Mitaufruf, jede Mithilfe oder Spende!"

Kundgebung zum "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”

Die Kundgebung folgt auf die Veranstaltung am 07.03.2026 und findet in den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen statt, die jährlich vom 25.11., dem “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”, bis zum “Tag der Menschenrechte” am 10.12. geschlechterbasierte Gewalt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Mediengespräch zu den Forderungen und Hintergründen der Kundgebung

Mit Vertreter:innen aus dem Opferschutz und von White Ribbon Österreich.

Datum: 18.11.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: TBA



1070 Wien

Fototermin vor dem Parlament zur Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"

Mitorganisator:innen und Unterstützer:innen starten die Schlussmobilisierung zur Kundgebung mit großen "White Ribbons" und den Forderungen auf Plakaten.

Datum: 26.11.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Parlament



1010 Wien

URL: https://kundgebung.whiteribbon.at

Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"

Datum: 28.11.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Parlament / Ringstraße

URL: https://kundgebung.whiteribbon.at