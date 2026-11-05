- 05.11.2026, 09:00:40
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Männer demonstrieren gegen Männergewalt an Frauen bei Großkundgebung am 28.11.2026 um 13 Uhr vor dem Parlament
Gemeinsam für ein Ende von Gewalt in Beziehungen. Unabhängig und überparteilich organisiert. Mit den Positionen der Fachorganisationen. Politiker sind zur Teilnahme aufgerufen.
Die meisten Männer sind nicht gewalttätig, aber die meisten Gewalttäter sind Männer”
19 mutmaßliche Femizide zählt 2026 bislang. Jede dritte erwachsene Frau in Österreich (34,5%) hat körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Etwa 90% der Gewalt in Österreich geht von Männern aus. "
Die meisten Männer sind nicht gewalttätig, aber die meisten Gewalttäter sind Männer”, bringt Simon Březina, Projektleiter von White Ribbon Österreich, die spezielle Verantwortung von Männern auf den Punkt:
“Wir laden alle Männer ein, der Fassungslosigkeit über die von Männern ausgeübte Gewalt Haltung zu geben und diese gemeinsam auf die Straße zu tragen. Wir wollen alle Männer ermutigen, für Gleichstellung und Gewaltfreiheit in der eigenen Beziehung und Familie, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft einzutreten. Wir rufen alle Männer auf, nicht passiver Teil des Problems, sondern aktiver Teil der Lösung zu sein.”
Unabhängig und überparteilich organisiert - inhaltliche Positionen der Fachorganisationen
Die Kundgebung wird von White Ribbon mit Hilfe von Ehrenamtlichen organisiert. Die enge Abstimmung mit den Wiener Frauenhäusern und dem Dachverband Frauen- und Mädchenberatung (DFMB) garantiert die Ausrichtung der Inhalte auf die Interessen der Betroffenen. Die gemeinsamen Positionen werden am 18.11. vorgestellt.
Politiker sollen Kundgebung und Forderungen unterstützen
“Wir laden Politiker aller Parteien und Funktionen ein, zur Teilnahme aufzurufen und selbst an der Kundgebung teilzunehmen”, erklärt der ehrenamtliche Mitorganisator Andreas Maierhofer und ergänzt:
“Der Aufruf richtet sich speziell an Männer und männliche Verantwortungsträger, von denen wir auch die Unterstützung der Umsetzung der Forderungen erwarten. Selbstverständlich sind alle Teilnehmenden und Unterstützenden unabhängig vom Geschlecht herzlich willkommen - wir freuen uns über jeden Mitaufruf, jede Mithilfe oder Spende!"
Kundgebung zum "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”
Die Kundgebung folgt auf die Veranstaltung am 07.03.2026 und findet in den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen statt, die jährlich vom 25.11., dem “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”, bis zum “Tag der Menschenrechte” am 10.12. geschlechterbasierte Gewalt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.
Mediengespräch zu den Forderungen und Hintergründen der Kundgebung
Mit Vertreter:innen aus dem Opferschutz und von White Ribbon Österreich.
Datum: 18.11.2026, 14:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: TBA
1070 Wien
Fototermin vor dem Parlament zur Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"
Mitorganisator:innen und Unterstützer:innen starten die Schlussmobilisierung zur Kundgebung mit großen "White Ribbons" und den Forderungen auf Plakaten.
Datum: 26.11.2026, 08:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Parlament
1010 Wien
URL: https://kundgebung.whiteribbon.at
Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"
Datum: 28.11.2026, 13:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Parlament / Ringstraße
Rückfragen & Kontakt
White Ribbon Österreich
Dipl. Ing. Andreas Maierhofer
Telefon: 0660 6469745
E-Mail: [email protected]
Website: https://kundgebung.whiteribbon.at
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