Fast 1.000 m² neues Grün für den Wiener Stadtpark

Wien (OTS) -

Der Wiener Stadtpark ist die erste öffentliche Parkanlage Wiens und seit seiner Eröffnung am 21. August 1862 unter Kaiser Franz Joseph ein wichtiger Erholungsraum in der Stadt. Nun haben die Wiener Stadtgärten die traditionsreiche Parkanlage um fast 1.000 m² neues Grün erweitert: Durch die Entsiegelung einer ehemaligen Betriebsfläche entstand Raum für eine großzügige Rasenfläche und zahlreiche neue Sträucher. Im Vorfeld der Eröffnung der neugestalteten Fläche wurden zudem zwei neue Bäume gepflanzt.

„Der Wiener Stadtpark ist eine der wichtigsten Grünflächen im Bezirk. Viele Menschen kommen in den Park, um sich zu erholen. Dass im Stadtpark nun noch mehr Grün samt Rasen, Sträuchern und Bäumen vorhanden ist, ist genau der richtige Weg. Danke an die Wiener Stadtgärten für die stets gute Zusammenarbeit”, freut sich Bezirksvorsteher Markus Figl.

„Der Wiener Stadtpark ist eine historisch bedeutende Anlage für die Wiener Stadtgärten. Mit seiner Eröffnung vor fast 165 Jahren begann mit der Gründung der Wiener Stadtgärten in Wien eine neue Phase der professionellen Gestaltung und Pflege öffentlicher Grünräume. Diesen Auftrag führen die Wiener Stadtgärtner*innen bis heute fort und entwickeln das städtische Grün laufend weiter. Die neue Grünfläche im Stadtpark zeigt beispielhaft, dass es dabei keinen Stillstand und auch im innerstädtischen Raum Grünflächenzuwächse gibt, um die hohe Lebensqualität in unserer Stadt weiterhin zu sichern.“, erklärt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Erweiterung des Wiener Stadtparks – Vom Betriebsgelände zur Grünfläche

Die neugestaltete Fläche zeichnet sich durch eine sanfte Geländemodellierung aus, die gemeinsam mit den neugepflanzten Sträuchern den Bereich von der Ringstraße abgrenzt. Auf diese Weise konnten die Wiener Stadtgärten nicht nur eine gestalterische Barriere zur belebten Verkehrsader schaffen, sondern auch die Biodiversität des neuen Grüns fördern. Die großzügige Rasenfläche erweitert den Stadtpark für die Besucher*innen. Eine automatische Bewässerungsanlage erleichtert zudem die Pflege der neugestalteten Fläche.

In der Vergangenheit wurde die Fläche entlang der Ringstraße bereits für unterschiedliche Zwecke genutzt: Ab 1862 stand in diesem Bereich des Wiener Stadtparks ein Maschinenhaus. Dabei handelte es sich um ein sechseckiges Gebäude, das gegen 1935 wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden an diesem Ort Betriebsgebäude der Wiener Stadtgärten errichtet. Mit der Entsiegelung wurde die ehemalige Betriebsfläche in neuen Grünraum für den Wiener Stadtpark umgewandelt.

Der Wiener Stadtpark – Ein Park mit Tradition

Der Wiener Stadtpark liegt zwischen dem Parkring im 1. und dem Heumarkt im 3. Bezirk und wird vom Wienfluss geteilt. Seit seiner Eröffnung 1862 bietet er den Menschen einen wichtigen Rückzugsort inmitten der Stadt. Malerische Wiesen, kunstvoll angelegte Ziersträucher, ausgedehnte Wasserflächen und ein beeindruckender Baumbestand – darunter seltene Arten wie der Ginkgo oder die Kaukasische Flügelnuss – verleihen ihm seine idyllische Atmosphäre.



Der Wiener Stadtpark beherbergt zahlreiche Denkmäler und verbindet somit Natur mit Kulturgeschichte. Ein besonders beliebtes Fotomotiv ist das Bronzestandbild des Walzerkönigs Johann Strauss Sohn, das bereits 1921 enthüllt wurde.

Freizeitangebote für Groß und Klein

Der Wiener Stadtpark ist nicht nur eine Ruheoase, sondern auch ein beliebter Treffpunkt für Familien und Sportbegeisterte. Mehrere Spielplätze bieten Platz für Bewegung und Spiel. Für die Kleinsten gibt es einen vielseitigen Kleinkinderspielplatz, größere Kinder können unterschiedliche Kletter- und Rutschmöglichkeiten nutzen. Eine Skate-Anlage sowie Ballspielplätze für Fußball und Basketball ergänzen das Angebot.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder/ abrufbar.