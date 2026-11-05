Mit Kunst auf den Spuren der Bakterien

Wien (OTS) -

Kunst und Wissenschaft treffen in der neuen Ausstellung der Universität für angewandte Kunst im Heiligenkreuzerhof aufeinander: Die Welten der Schau Inter Acting Buggy Worlds sind aus einer Auseinandersetzung mit Körperflüssigkeiten und akustischer Aktivierung hervorgegangen und befassen sich mit Phänomenen, die in unserem Alltag dem Blick verborgen bleiben.

Künstlerin und Kuratorin Mel e Logan, Lehrende der Abteilung Digitale Kunst, versammelt kollaborative Arbeiten, darunter Zeichnungen, Malereien, Videoprojektionen und interaktive Klangskulpturen, und verknüpft sie in einer Sphäre von Kunst und Wissenschaft, die dem „Salon“ und der Tradition der von wissenschaftlicher Forschung beeinflussten künstlerischen Aktivitäten des frühen 20. Jahrhunderts nahesteht. Der Mensch bewegt sich darin als interagierendes Wesen, wie seine mikrobiellen Bestandteile in wechselseitigen Abhängigkeiten, und folgt dabei seinem eigenen Überlebensdrang.

Interaktive Klangskulpturen können von den Besucher*innen über Antennen aktiviert werden. Während Darmbakterien zu Fantasievögeln werden, nehmen Demodex, die mikroskopisch kleinen Parasiten, eine menschenähnliche Gestalt an und tragen Schmuck. Warum auch nicht? Schließlich ist allgemein bekannt, dass Bakterien höfliche und soziale Wesen sind. Ein nicht kooperierendes Bakterium bekommt die „kalte Schulter“ gezeigt, wie die Analyse bakterieller Interaktionen zeigt. Daraus lässt sich ablesen, dass das Teilen von Ressourcen und gemeinschaftliches Arbeiten älter sind als die menschliche Existenz. Marchantia, jene Pflanze, die als Bindeglied zwischen dem Leben im Wasser und der Besiedlung des Landes durch die ersten Lebensformen betrachtet wird, erscheint in der Ausstellung in dichten Ölgemälden – als Porträt einer Abstammungsgeschichte.

Eine Ausstellung von Mel e Logan mit Künstler*innen und Kollaborateur*innen:

Jana Saleh, Sonja Bäumel, Julie Jebeile, Lisa Walker, Charlotte Jarvis, Monica C. LoCascio, Barbis Ruder, Bela Borsodi, Tracy Thompson, Sei Jeung, Martina R. Fröschl, Victoria Keddie, Sofia Gutierrez Escobar, Flynn by Malpractice (Chiara Kristler & Marcin Ratajcyk), Aeon Gawa (Hartwin Haselbauer) mit Otto Rotermundt, MAX HYPER, Margherita Pruneti, Brii Power und tin.hoc, Noor Stenfert Kroese und Amir Bastan, Tracey Emin

Inter Acting Buggy Worlds

5. November 2026 – 7. Jänner 2027

Universitätsgalerie der Angewandten, Sala Terrena

Heiligenkreuzerhof, Stiege 7

Zugang: Schönlaterngasse 5/Grashofgasse 3, 1010 Wien

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr (an Feiertagen geschlossen)

Eintritt frei

universitaetsgalerie.dieangewandte.at/

Foto-Downloads unter www.dieangewandte.at/presse

Universität für angewandte Kunst Wien

Die Universität für angewandte Kunst Wien zählt zu den führenden internationalen Kunsthochschulen. Mit 2000 Studierenden aus 90 Ländern und rund 30 Studienrichtungen an 8 Instituten verbindet die Angewandte die Künste und Wissenschaften mit den Gestaltungsdisziplinen Architektur und Design.

Als Kunstuniversität entwickelt sie neue inter- und transdisziplinäre Angebote, die auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse gerichtet sind und Zukunftshorizonte öffnen.