Spannende Getränke, neue Gäste und smarter Ausschank

Wien (OTS) -

Jedes zwölfte in Europa konsumierte Bier ist inzwischen alkoholfrei. Seit 2020 ist der Absatz um mehr als 38 Prozent gestiegen. Allein 2025 legte das Segment um 5,9 Prozent zu. Das zeigt der European Beer Trends Report 2026 der Brewers of Europe. Für die Gastronomie eröffnet die Beliebtheit alkoholfreier Getränke und die wachsende Vielfalt Möglichkeiten, das Sortiment zu erweitern und neue Konsumanlässe zu schaffen.



Welche Produkte dafür infrage kommen und welche Technik den Ausschank erleichtert, zeigt die BrauBeviale vom 10. bis 12. November 2026 in Nürnberg. Besonders Halle 6 bietet mit Schank- und Gastrotechnik, Gastronomiebedarf und der Discovery Bar zahlreiche Anlaufpunkte für die Branche. Hier liegt der wichtigste Anlaufpunkt für Betreiber von Restaurants, Bars, Biergärten und Ausschankbetrieben. Schank- und Gastrotechnik stehen hier ebenso im Mittelpunkt wie Fragen der Hygiene und der effizienten Getränkeversorgung. Das Messeangebot reicht darüber hinaus von Spülmaschinen, Kühlmöbeln, Gläsern und Abrechnungssystemen bis zu Bar- und Gaststätteneinrichtungen. Auch für Biergärten, Catering und Veranstaltungen sind Lösungen vertreten, etwa Ausschankfahrzeuge, Zeltsysteme und Mobiliar. Damit lassen sich nicht nur neue Getränke entdecken, sondern auch Technik und Ausstattung für einen reibungslosen Betrieb vergleichen.



Allen Messe-Besuchern, die gezielt nach passenden Anbietern suchen, kann die Aussteller- und Produktdatenbank der BrauBeviale nutzen. Dort lassen sich Unternehmen nach Produktkategorien wie Schanktechnik, Gastronomiebedarf oder Gaststättenausstattung filtern und der Messebesuch effizient planen.



Wer sein Getränkeangebot inspirieren, neue Konzepte entdecken und frühzeitig sehen möchte, was künftig ins Glas kommen könnte, findet auf der BrauBeviale 2026 zahlreiche Anregungen.