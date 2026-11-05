Auge Wien: "Wir streiken für mehr Zeit, Geld und Gerechtigkeit!"

Wien (OTS) -

Frauen arbeiten in Österreich statistisch gesehen ab dem 5. November bis zum Jahresende gratis. Das ist eine eindringliche Tatsache für die massive Einkommensungleichheit zwischen Frauen und Männern. Besonders beschämend ist: Österreich liegt im europäischen Vergleich weiterhin auf den hinteren Rängen.

"Es ist erbärmlich, dass Frauen in Österreich auch im Jahr 2026 noch immer mit einer derartigen strukturellen Ungleichheit konfrontiert sind. Wenn Bundeskanzler Stocker gleichzeitig die Einkommensunterschiede zwischen weiblichen und männlichen Lehrlingen negiert, obwohl diese im Durchschnitt beinahe bei 15 Prozent liegen, zeigt das einmal mehr, wie wenig Problembewusstsein in der Politik vorhanden ist“, kritisiert Vera Koller von der >Auge Wien.

Die Einkommensungleichheit zieht sich durch das gesamte Erwerbsleben von Frauen. In klassischen Frauenbranchen sind die Löhne und Gehälter deutlich niedriger. Selbst innerhalb derselben Branche bestehen Einkommensunterschiede von fünf bis fünfzehn Prozent. Hinzu kommen Erwerbsunterbrechungen und Arbeitszeitreduktionen aufgrund von Betreuungspflichten. Die langfristigen Folgen zeigen sich schließlich bei den Pensionen: Frauen erhalten in der Regel deutlich niedrigere Pensionen als Männer und sind dadurch überdurchschnittlich oft von Altersarmut betroffen.

"Das ist die Realität für Frauen in Österreich: schlechter bezahlt, stärker durch unbezahlte Sorgearbeit belastet und im Alter finanziell benachteiligt. Dabei wissen wir längst, dass die Care-Ökonomie einen wesentlichen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert schafft und unbezahlte Sorgearbeit einen unverzichtbaren Beitrag zur Stabilisierung unserer Gesellschaft leistet. Trotzdem fehlen bis heute die notwendigen politischen Konsequenzen: eine finanzielle Aufwertung von Care-Arbeit, wirksame Lohntransparenz und Maßnahmen für eine gerechte Verteilung der Sorgearbeit", so Koller.

>Auge Wien unterstützt den Frauen*Streik: Gemeinsam für mehr Zeit, Geld und Gerechtigkeit!

Für die Frauen der >Auge Wien ist klar: Es reicht! Als Teil des Bündnisses FRAUEN*Streikens organisieren und mobilisieren sie für den 3. Mai 2027. Der Streik soll sichtbar machen, welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leistungen Frauen tagtäglich erbringen – und was passiert, wenn diese Leistungen nicht länger selbstverständlich zur Verfügung stehen.

Es geht um mehr als faire Bezahlung. Es geht um gesellschaftliche Anerkennung, eigenständige Existenzsicherung, gerechte Arbeitsbedingungen, eine faire Verteilung von Sorgearbeit und ein Pensionssystem, das Frauen nicht systematisch benachteiligt.

Die Botschaft der >Auge Wien ist eindeutig: Frauen verdienen mehr. Mehr Zeit. Mehr Geld. Mehr Gerechtigkeit.