„Hotel Skiverliebt“ – aus den Bergen auf die Bühne

Hamburg/SalzburgerLand (OTS) -

Das Musical „Hotel Skiverliebt“ bringt den alpinen Pistenzauber vom SalzburgerLand direkt auf die Bühne des Schmidt Theaters in Hamburg. Die beschwingte Komödie ist ein echter „Gustomacher“ auf den Winterurlaub in den Bergen, denn: Diese Kulisse gibt es wirklich! 21 Skiregionen mit über 2.000 bestens präparierten Pistenkilometern machen das SalzburgerLand zu einer der begehrtesten Wintersportdestinationen in den Alpen. Dazu zählt auch der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, wo 2025 die FIS Alpine Ski-WM stattfand. Diese wiederum war Anlass für das Musical, das die Sehnsucht nach Winterspaß, Hüttengaudi und Après-Ski stillt, bis der nächste Urlaub ins Haus steht.

Die Deutschen lieben Winterurlaub im SalzburgerLand. Wer kann es ihnen verdenken! Im Winter 2025/26 kam in etwa ein Drittel (32,6 Prozent) aller Gäste aus Deutschland. Insgesamt verzeichnete das SalzburgerLand im vergangenen Winter knapp 5,9 Millionen Nächtigungen deutscher Urlauber. Ob alpines Skifahren, Snowboarden oder Langlaufen, das SalzburgerLand blickt auf eine jahrzehntelange Tradition als Wintersportdestination und gilt als Vorreiter in Sachen Kompetenz und Angebot. Hier hält die kalte Jahreszeit, was sie seit jeher verspricht: wohlige Gemütlichkeit auf den Hütten, echte Gastfreundschaft in familiengeführten Hotels und Natur pur in den Bergen, auf den Pisten, an Seen und in Winterwäldern. Oder wie es der musikalische und künstlerische Leiter des Schmidt Theater, Martin Lingnau, formuliert: „Diese einmalige Weite, diese ganz besondere Atmosphäre – das gibt’s nur hier.“

„Hotel Skiverliebt“ – vom Bühnenzauber zur echten Kulisse

Martin Lingnau hat die Lieder des Musicals „Hotel Skiverliebt“ komponiert, das eine Gemeinschaftsproduktion vom Schmidt Theater Hamburg und dem Salzburger Landestheater ist, wo das Stück nach einer Idee von Leo Bauernberger unter Intendant Carl Philip von Maldeghem 2025 uraufgeführt wurde. Weitere Auftraggeber waren die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft und der Tourismusverband Saalbach Hinterglemm. Worum es geht? Um das (fast) alltägliche Leben in einem Wintersportort in den Bergen – mit ein paar liebevollen Klischees, die sich wie Staubzucker über Kaiserschmarrn legen. Um eine große, internationale Wintersportveranstaltung, um persönliche Befindlichkeiten, den Schnee und die Klimaproblematik und natürlich – die Liebe. Es ist ein Stück, das für ein paar Stunden in die Berge und in den Winter entführt, das zum Schmunzeln und Mitsingen, zum Träumen und Erinnern einlädt. Die „zwei Bretter, die die Welt bedeuten“ üben eine große Magie auf die Menschen aus: Wer einmal im SalzburgerLand – mit Blick etwa auf Kitzsteinhorn oder Hochkönig, die Hohen Tauern oder das Gasteinertal – über die Pisten geglitten ist, kann die Sehnsucht nachvollziehen.

„Das Musical ‚Hotel Skiverliebt‘ bringt die Begeisterung für den Winterurlaub im SalzburgerLand auf eine ganz besondere Bühne. Es verbindet auf unterhaltsame und emotionale Weise die Themen Lebensfreude, Tourismus und Wintersport, für die unser Land steht. Gleichzeitig bietet es eine wunderbare Gelegenheit, die Lust auf einen Winterurlaub in den Bergen zu wecken. Wir möchten die Musicalbesucher aber nicht nur für ein paar Stunden in die winterliche Bergwelt entführen, sondern sie auch dazu inspirieren, diese selbst zu erleben“, so Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn feiert „50 Jahre Skicircus“

Das SalzburgerLand ist seit über sechzig Jahren Austragungsort großer, internationaler Wintersportveranstaltungen. Bad Gastein war bereits 1958 Schauplatz der Alpinen Ski-WM, 1991 und 2025 fand die FIS Alpine Ski-WM in Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn statt. Hier ist auch das Musical „Hotel Skiverliebt“ verortet. Mit 270 Pistenkilometern, 70 modernsten Liften und rund 70 Hütten zählt das „Home of Lässig“ zu den größten Skigebieten im SalzburgerLand. Mit dem 408 Pistenkilometer umfassenden Ticketverbund „Ski ALPIN CARD“ gelangen Skifahrer und Snowboarder von hier aus bis zum Kitzsteinhorn, dem einzigen Gletscherskigebiet im SalzburgerLand. Die Skirunde „The Challenge“ ist mit 65 Kilometern Abfahrtslänge und 12.400 Höhenmetern die längste in den Alpen. Im Dezember 2026 wird mit einer großen Jubiläumswoche „50 Jahre Skicircus“ gefeiert. Ein besonderer Tipp ist auch der „Magic March“, der Sonnenskilauf pur verspricht: auf Sonnenanbeter und Wintersportler warten lange Tage mit frühen Bergfahrten ab 7.30 Uhr und Angebote für die ganze Familie bis zu den Osterferien. Wie im gesamten SalzburgerLand ist auch hier das Angebot für sanfte Winteraktivitäten groß. Dazu zählen unter anderem Rodeln, Eisstockschießen, Pferdeschlittenfahrten sowie Schneeschuh- oder Winterwanderungen. www.saalbach.com

„Es ist etwas ganz Besonderes, wenn der eigene Heimatort auf einer Musicalbühne zum Leben erweckt wird. Das Musical ist eine innovative und zugleich besonders emotionale Form der touristischen Vermarktung. Es macht unsere Region und ihre einzigartige Bergwelt einem breiten Publikum bekannt und weckt die Lust darauf, die Originalschauplätze selbst zu entdecken. Natürlich hoffen wir, damit auch viele Musicalbesucher für einen Winterurlaub im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn begeistern zu können“, so Wolfgang Breitfuß, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Saalbach Hinterglemm.

Kultur, Natur und Kulinarik – vielfältige Genüsse auf höchstem Niveau

Während die UNESCO-Welterbestadt Salzburg über einen hervorragenden, internationalen Ruf als Musik-, Mozart- und Festspielstadt verfügt, schätzt man das SalzburgerLand für seine grandiose Naturlandschaft, die Gastfreundschaft sowie die Hotellerie und Gastronomie auf höchstem Niveau. Bei einem Winterurlaub lassen sich all diese Besonderheiten – Hochkultur, Kulinarik und Erlebnis – auf vielfältige Weise kombinieren. Die Wege sind kurz, die Verkehrsverbindungen hervorragend, das Angebot hochkarätig. So etwa gilt die Mozartwoche jeweils im Januar unter der Intendanz von Rolando Villazón als das bedeutendste Mozart-Klassikfestival weltweit. So ist der Pistengenuss am Vormittag und ein Konzertbesuch am Abend wunderbar kombinierbar.

In Sachen Genuss und Kulinarik hat das SalzburgerLand viel zu bieten: Erlesene 5- und 4-Hauben-Restaurants finden sich sowohl in der Stadt als auch in allen Ferienregionen. Dazu zählen unter anderem das „Döllerer Genießerrestaurant“ in Golling, das „Dahoam“ in Leogang, das „Ikarus“ in der Stadt Salzburg oder das „Kräuterreich by Vitus Winkler“ in St. Veit im Pongau.

In gehobenen Gasthäusern werden traditionelle Gerichte im Stil der Alpinen Küche serviert. So etwa im „Kirchenwirt 1326“ in Leogang, im „Weyerhof“ in Bramberg oder im „Winterstellgut“ in Annaberg. Die Via Culinaria ist ein Genussguide mit 390 ausgewählten Adressen auf zehn Themenwegen. Dazu zählt unter anderem der „Genussweg für Hüttenhocker“ mit 28 Tipps für den perfekten kulinarischen Einkehrschwung. www.mozarteum.at | www.via-culinaria.com

Komfortable Anreise ins SalzburgerLand

Das SalzburgerLand ist unkompliziert und komfortabel per Bahn, Flugzeug oder auch mit dem eigenen Auto erreichbar. Rund 18 Direktverbindungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn täglich sowie zahlreiche schnelle Umsteigeverbindungen via München gibt es im Winter 2026/27 aus Deutschland ins SalzburgerLand (Einschränkungen im Angebot und SEV wegen Bauarbeiten zwischen Rosenheim und Freilassing von 7.2. bis 9.7.2027). Auch Zell am See ist am Wochenende mit einem direkten ICE (Start in Hamburg, Fahrt über München) top angebunden. Mit Sparpreis-Angeboten oder BahnCard bereits ab 39,99 Euro, kurze Strecken bereits ab 19,99 Euro, z. B. ab München. bahn.de/salzburgerland

Eurowings bietet mehrmals wöchentlich Direktflüge von Hamburg nach Salzburg an. Die Weiterreise in die Skigebiete erfolgt per Shuttle oder öffentliche Verkehrsmittel. www.eurowings.com