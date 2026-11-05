  • 05.11.2026, 07:30:34
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Amazon: Wer steuert hier eigentlich wen?

Hohe Umsätze bedeuten auf Amazon nicht automatisch hohe Gewinne.

Wien (OTS) - 

Amazon bietet Händlern und Marken große Absatzchancen. Gleichzeitig erschweren steigende Werbekosten, intensiver Wettbewerb und komplexe Plattformanforderungen den wirtschaftlichen Erfolg. Entscheidend ist daher nicht allein der Umsatz, sondern vor allem die Profitabilität.

„Das Ziel muss sein, Amazon zu beherrschen, anstatt von Amazon beherrscht zu werden.“

Mit dieser Aussage bringt Oliver Feldkircher, CEO und Gründer der digiPULS GmbH, die zentrale Herausforderung auf den Punkt. Der E-Commerce-Experte verfügt über rund 20 Jahre Branchenerfahrung.

Im Interview mit Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, spricht Feldkircher über typische Fehler beim Einstieg und Wachstum auf Amazon, den wirtschaftlich sinnvollen Einsatz von Werbung und die Bedeutung effizienter Prozesse.

Das Gespräch zeigt, warum fundiertes Know-how und eine klare Strategie entscheidend sind, um Amazon nicht nur als Umsatztreiber, sondern als langfristig profitablen Vertriebskanal zu nutzen.

Hier das ganze Video ansehen

Im Interview mit MedienManager-Herausgeber Otto Koller erklärt E-Commerce-Experte Oliver Feldkircher, worauf Händler und Marken achten müssen, um die Plattform wirtschaftlich erfolgreich zu nutzen.

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Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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