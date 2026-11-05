Neue Studie unter 2000 leistungsstarken Berufstalenten

Zürich (OTS) -

Die internationale Studie "Generation Z Top Talente: DACH-Studie 2026", bringt marktbeeinflussende Erkenntnisse zur Verbindung der Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Nicht die Entlöhnung, sondern die Einbindung ins Unternehmen ist entscheidend.

Die auf die Generationen Z und Alpha spezialisierte Unternehmensberatung Kitoko People stützt die Studie auf eine Stichprobe von 2'000 leistungsstarken Kandidaten aus den Talentwettbewerben von WorldSkills Germany, SkillsAustria und SwissSkills und zeigt markante Unterschiede zwischen Ländern und Berufsgruppen auf.

Erstmals mit empirischer Klarheit belegt: Nicht die Entlöhnung entscheidet über Bindung und Wechselbereitschaft der jungen Generationen. Viel entscheidender ist, wie erfolgreich Unternehmen die unterschiedlichen Generationen in den Leistungserstellungsprozess einbinden.

Entgegen bisherigen Annahmen belegt die aktuelle Studie: Die Hälfte der Top-Talente sehen ihre berufliche Perspektive im Unternehmen über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren. Das verbreitete Bild der wechselwilligen Generation Z darf revidiert werden.

Führung als zentraler Hebel: Ein signifikant hoher Anteil nennt Unzufriedenheit mit Führungsperson oder Ausbildnern als Wechselgrund. Somit erhalten die Aspekte Ausbildung und Integration sowie der innerbetriebliche Dialog eine entscheidende Bedeutung. Mit dem notwendigen Ausbau der Kompetenzen innerhalb des Unternehmens wird eine mittelfristige Bindung der jungen Generation stärker befähigt.

Studie und Medienmaterial:

Alle weiterführenden Informationen zur Studie, einschliesslich der vollständigen Studienpublikation, der Executive Summary sowie Bild- und Grafikmaterial für die Medienberichterstattung, finden Sie unter: [Link]

Über Kitoko People:

Kitoko People ist ein 2019 gegründetes Schweizer Beratungsunternehmen mit Sitz in Zürich und Bern. Das Unternehmen ist auf die Gewinnung, Entwicklung und langfristige Bindung der Generationen Z und Alpha sowie die generationenübergreifende Zusammenarbeit in Unternehmen spezialisiert.