RingConn und Borussia Dortmund schließen sich im Rahmen einer Premium-Partnerschaft mit der BVB-Frauenmannschaft zusammen

Dortmund (OTS) -

Die Partnerschaft verbindet Wearable-Technologie und Fußball und fördert ein tieferes Verständnis für Gesundheit und die natürlichen Rhythmen des Körpers.

RingConn, ein auf Smart-Ringe spezialisiertes Health-Tech-Unternehmen, gab eine Partnerschaft mit der Frauenfußballmannschaft von Borussia Dortmund bekannt und wird damit Premium-Partner des Teams. Die Zusammenarbeit verbindet Wearable-Technologie und Fußball mit dem gemeinsamen Ziel, das Verständnis für den Körper zu vertiefen, seine natürlichen Rhythmen zu erkennen und Gesundheitserkenntnisse in den Alltag zu integrieren.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Idee Own Your Rhythm – sie ermutigt Menschen, über äußere Erwartungen hinauszuschauen, auf ihren Körper zu hören und sich auf ihre natürlichen Rhythmen einzustimmen. Mithilfe seiner Smart-Ring-Technologie liefert RingConn Einblicke in persönliche Gesundheitsdaten und hilft den Nutzern so, ihren Körper und ihre natürlichen Rhythmen im Laufe der Zeit besser zu verstehen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit erhalten einige Spielerinnen von Borussia Dortmund RingConn Gen 3-Smart-Ringe zur dauerhaften Nutzung. Die Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, Gesundheitstechnologie in den Alltag der BVB-Fußballerinnen zu integrieren, wobei der Fokus auf individueller Achtsamkeit und persönlichem Wohlbefinden liegt.

Für RingConn spiegelt die Partnerschaft die allgemeine Überzeugung wider, dass Gesundheitsbewusstsein nicht auf bestimmte Momente oder Routinen beschränkt ist. Kleine, beständige Einblicke können Menschen dabei helfen, im Laufe der Zeit besser mit ihrem Körper vertraut zu werden. Die Smart-Ringe von RingConn sind für das kontinuierliche Tragen konzipiert und liefern durch ein vernetztes Erlebnis Einblicke in Gesundheit und Wohlbefinden, wodurch sie die Nutzer*innen dabei unterstützen, die Anforderungen und Rhythmen des Alltags zu meistern.

„Wir freuen uns, RingConn als Premium-Partner unserer Frauenfußballmannschaft begrüßen zu dürfen. Unsere Spielerinnen zeichnen sich durch Engagement, Individualität und eine starke Verbindung zu ihrem Körper aus, und genau das fördert diese Partnerschaft. Auf den eigenen Körper zu hören und den eigenen Rhythmus zu verstehen, hilft jedem, Leistung zu bringen und sich wohlzufühlen – auf dem Platz und im Alltag", sagt BVB-Geschäftsführerin Svenja Schlenker.

Mit dieser Partnerschaft wollen RingConn und Borussia Dortmund die Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Technologie, Körperbewusstsein und alltäglichem Wohlbefinden lenken. Geleitet vom Prinzip Own Your Rhythm, stellt die Zusammenarbeit den Einzelnen in den Mittelpunkt – in der Erkenntnis, dass das Verständnis des eigenen Körpers eine persönliche Reise ist, die von individuellen Bedürfnissen, Gewohnheiten und Erfahrungen geprägt wird.

Informationen zu RingConn

RingConn wurde 2021 gegründet und ist ein nutzerorientiertes Unternehmen, das mit kontinuierlichen Innovationen professionelle, kontinuierliche und bedarfsgerechte Produkte und Dienstleistungen zur Gesundheitsüberwachung entwickelt. RingConn hat sich zum Ziel gesetzt, zum vertrauenswürdigsten Begleiter seiner Nutzer für körperliches und geistiges Wohlbefinden zu werden.

Informationen zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist einer der traditionsreichsten und beliebtesten deutschen Fußballvereine. Der 1909 gegründete BVB zählt mehr als 10 Millionen Fans in Deutschland und freut sich darüber hinaus über eine weltweit schnell wachsende Fangemeinde. Der achtmalige deutsche Meister und fünfmalige DFB-Pokal-Sieger war 1966 der erste deutsche Verein, der einen europäischen Pokalwettbewerb gewann. Der BVB war zudem 1997 der erste Bundesligist, der die UEFA Champions League gewann, gefolgt vom Interkontinentalpokal im selben Jahr. Mit einem Umsatz von rund 460 Millionen Euro gehört Borussia Dortmund zudem zu den wirtschaftlich stärksten Fußballvereinen der Welt.