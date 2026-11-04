FPÖ-Landbauer: „Norbert Nemeth hinterlässt tiefe Lücke in freiheitlicher Familie“

Sankt Pölten (OTS) -

„Der Tod von Norbert Nemeth macht mich persönlich tief betroffen. Mit Norbert Nemeth verliert die freiheitliche Familie einen großartigen Parlamentarier, der standhaft und glaubhaft für unsere ureigensten Werte einstand“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem unerwarteten Tod des FPÖ- Klubobmann-Stellvertreters Norbert Nemeth.

„Norbert Nemeth war mit seinem politischen, juristischen und humanistischen Fachwissen und seiner ausgewogenen und reflektierten Entscheidungsfindung auch in stürmischen Zeiten stets ein echter Fels in der Brandung. Norbert Nemeth verstand es wie kaum ein anderer Politiker, politische Entwicklungen zu antizipieren, zu verstehen und auch kritisch zu hinterfragen, um daraus stets die richtigen Schlüsse zu ziehen“, so Landbauer weiter.

„Mit Norbert Nemeth verliert die freiheitliche Familie einen treuen Kameraden, einen scharfsinnigen, vorausschauenden Vollblut-Politiker und großartigen Mitstreiter. Meine Gedanken sind jetzt gänzlich bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Liebsten – ihnen möchte ich mein tiefstes Beileid und Mitgefühl aussprechen. Wir werden Norbert Nemeth als eloquenten, tiefgründigen, intelligenten und stets treuen Freund, Gefährten und hochqualifizierten Politiker in Erinnerung behalten. Seine Lücke wird nicht zu schließen sein“, so Udo Landbauer.