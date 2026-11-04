SPÖ-Seltenheim zu US-Wahlen: Algorithmen kann man kaufen, Wähler*innen nicht

Wien (OTS) -

„In den USA bekommt Trump heute die Rechnung dafür, dass er die Probleme der Menschen ignoriert und mit Konflikten die ganze Welt verunsichert. Da helfen auch seine superreichen Tech-Bros nichts. Algorithmen kann man kaufen. Wähler*innen nicht“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zum Ausgang der US-Kongresswahlen. Er gratuliert den Demokrat*innen zu ihrem historischen Wahlerfolg. „Die Tech-Milliardäre hatten das Geld, die Plattformen und die Reichweite. Die Demokrat*innen hatten die besseren Antworten auf die Frage, wie sich die Menschen ihr Leben noch leisten können. Am Ende hat genau das gezählt“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist das Ergebnis Teil einer größeren Entwicklung: „Washington ist nicht der einzige Ort, an dem sich das gerade zeigt. Vor zehn Tagen haben in Serbien die Studierenden nach zwölf Jahren Vučić den Machtwechsel geschafft. Die Botschaft ist überall dieselbe: Wer glaubt, Demokratie sei käuflich, bekommt die Rechnung an der Urne.“

Kritik übt Seltenheim an der FPÖ: „Kickl und die FPÖ feiern Trump seit Jahren als großes Vorbild. Jetzt sieht man, wofür dieses Vorbild steht: Konflikte, die die Inflation weltweit in die Höhe treiben, Steuergeschenke für Milliardäre und eine Welt, die unsicherer geworden ist. Wer Trump bejubelt, bejubelt eine Politik für die Superreichen und gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ (Schluss) th/bj