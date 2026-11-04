  • 04.11.2026, 15:25:34
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  • OTS0186

Saisonstart Winter Kärnten Card

Mehr Winter erleben und dabei kräftig sparen.

Hoch hinaus am Pyramidenkogel: Atemberaubende Ausblicke genießen und Kärnten von oben neu entdecken!
Villach (OTS) - 

Am 2. November 2026 startete die Winter Kärnten Card Saison 2026/2027. Bis zum 2. April 2027 eröffnet die Karte den Zugang zu 43 abwechslungsreichen Ausflugszielen in ganz Kärnten.

Ob Natur, Kultur, Sport oder Entspannung: Wer mehrere Angebote nutzt, kann mit der Winter Kärnten Card viel Geld sparen. Einmal bezahlt, sind zahlreiche Leistungen bereits inkludiert – ideal für Familien, aktive Genießer und alle, die Kärnten auch im Winter vielseitig entdecken möchten.

Mit verschiedenen Bergbahnen geht es bequem in luftige Höhen. Winterwanderwege, Skitourenangebote und Langlaufloipen laden dazu ein, die verschneite Landschaft aktiv zu erleben. Danach sorgen Kärntens Erlebnis- und Thermenwelten für wohltuende Erholung.

Auch Kulturbegeisterte kommen auf ihre Kosten: Museen und Ausstellungen bieten spannende Einblicke in Kunst, Geschichte und Literatur. Sportliche Abwechslung versprechen außerdem Eislaufmöglichkeiten, Boulderangebote und weitere Freizeiterlebnisse. Ein besonderer Weitblick über die winterliche Landschaft wartet am Aussichtsturm Pyramidenkogel.

Sieben neue Angebote in der Saison 2026/2027

In diesem Winter erweitern gleich sieben neue Betriebe das vielseitige Angebot:

  • Burg Taggenbrunn – Ausstellung „Zeiträume“
  • Stadtgalerie Klagenfurt
  • Alpen-Adria-Galerie Klagenfurt
  • Craigher’s Schokoladenerlebniswelt in Friesach
  • Boulderama Klagenfurt
  • Nachtskilauf beim Hrastlift in Feistritz an der Gail
  • Eishalle Steindorf – Publikumslauf

Die Winter Kärnten Card 2026/2027 ist damit der ideale Begleiter für einen abwechslungsreichen Winter voller Erlebnisse – und für alle, die in ihrer Freizeit mehr erleben und weniger bezahlen möchten.

Winter Kärnten Card sichern und Winterfreude genießen!

Jetzt die Winter Kärnten Card kaufen und die kalte Jahreszeit voller Erlebnisse genießen! Einmal kaufen, die Ausflugsziele entdecken und dabei kräftig sparen.

Rückfragen & Kontakt

IG Kärnten Card Betriebe
Mag. Thomas Heber
Telefon: 0424290525
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Hoch hinaus am Pyramidenkogel: Atemberaubende Ausblicke genießen und Kärnten von oben neu entdecken! [Bild, 13.02MB]
Vorschau Bild von Süße Entdeckungsreise bei Craigher in Friesach: Schokolade erleben, verkosten und einfach genießen! [Bild, 7.68MB]
Vorschau Bild von Schritt für Schritt ins Winterglück: Mit dem Pistentourenticket die Bergwelt Ankogels aktiv erleben! [Bild, 363.64KB]

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