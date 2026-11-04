  • 04.11.2026, 14:55:32
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  • OTS0177

Equal Pay Day 2026: Ökonomische Gleichstellung muss entschieden vorangetrieben werden

Der Österreichische Frauenfonds LEA setzt sich für sozioökonomische Unabhängigkeit ein. Eine neue Broschüre klärt niederschwellig und barrierearm zu verschiedenen Gender Gaps auf.

Cover der Broschüre

Der Gender Pay Gap ist ein zentraler Indikator für den Status der Gleichstellung. Dass Österreich hier zu den EU-Schlusslichtern zählt, unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die strukturelle sozioökonomische Ungleichheit zwischen Frauen und Männern zu überwinden.

Gabriele Költringer, Direktorin Österreichischer Frauenfonds LEA

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Wien (OTS) - 

Der Equal Pay Day am 5. November markiert den Tag, ab dem Frauen in Österreich statistisch gesehen bis zum Jahresende unbezahlt arbeiten. Verantwortlich dafür ist der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied von 17,6 %, der dritthöchste im EU-Vergleich.

LEA-Direktorin Gabriele Költringer sieht den Equal Pay Day als klaren Auftrag: „Der Gender Pay Gap ist ein zentraler Indikator für den Status der Gleichstellung. Dass Österreich hier zu den EU-Schlusslichtern zählt, unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die strukturelle sozioökonomische Ungleichheit zwischen Frauen und Männern zu überwinden.“

Als Frauenfonds des Bundes setzt sich LEA für ökonomische Gleichstellung und materielle Unabhängigkeit von Frauen ein: „Die Hebel sind bekannt: Geschlechtergerechte Aufteilung und Bewertung von Sorge- und Erwerbsarbeit, Lohntransparenz, mehr Frauen in Führungspositionen und männerdominierten Branchen, faire Vereinbarkeitsbedingungen für alle Geschlechter durch passende institutionelle und betriebliche Rahmenbedingen und Selbstbestimmung über die eigenen Finanzen. In der Ausgestaltung unserer Maßnahmen findet die Förderung der ökonomischen Gleichstellung konsequente Berücksichtigung“, so Költringer.

„Gender Gaps“: Broschüre in Einfacher Sprache

Die neue Broschüre „Gender Gaps“ des Österreichischen Frauenfonds LEA vermittelt grundlegendes Wissen zu messbaren Gleichstellungslücken in Österreich – verständlich und zugänglich für ein breites und diverses Publikum. Sie ist vollständig in Einfacher Sprache verfasst und eignet sich daher besonders für niederschwellige Bewusstseinsbildung.

Das barrierefrei gestaltete Dokument steht kostenlos zum Download zur Verfügung: https://letsempoweraustria.at/material/gender-gaps

Broschüre: Gender Gaps

Barrierefreies Dokument in Einfacher Sprache zur niederschwelligen Wissensvermittlung

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und
Mädchen (Frauenfonds LEA)
Julia Rehberger
Telefon: 01 395 029 004
E-Mail: [email protected]
Website: https://letsempoweraustria.at

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