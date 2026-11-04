  • 04.11.2026, 14:38:32
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  • OTS0172

Antonia Bittermann zur neuen Prokuristin der Wiener Zeitung GmbH bestellt

Mag. Antonia Bittermann, Prokuristin Wiener Zeitung GmbH

Antonia ist eine Top-Juristin. Gemeinsam werden wir Nutzen und Wirkung der Wiener Zeitung stark ausbauen

Dr. Simon Kravagna

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Wien (OTS) - 

Die Bestellung von Mag. Antonia Bittermann (34) erfolgte durch Geschäftsführer Simon Kravagna mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Zuvor als Rechtsanwältin tätig, wird die Prokuristin künftig neben ihren bisherigen Zuständigkeiten für Recht & Governance die Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten.

„Antonia ist eine Top-Juristin. Gemeinsam werden wir Nutzen und Wirkung der Wiener Zeitung stark ausbauen“, sagt Kravagna.

Bittermann hatte bereits vor dem Amtsantritt Kravagnas mit August 2026 die Wiener Zeitung GmbH interimistisch geführt. Vor ihrem Einstieg in die Wiener Zeitung war die Juristin mit Schwerpunkt öffentlichem Wirtschaftsrecht und Medienrecht unter anderem selbstständige Rechtsanwältin sowie Partnerin und Geschäftsführerin einer Kanzlei in Wien.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, gemeinsam mit Simon und unserem Team die Wiener Zeitung weiterzuentwickeln. Die vergangenen Monate haben mir einmal mehr gezeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können.” so Antonia Bittermann.

Die bisherigen Prokuristen haben das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Im Rahmen der organisatorischen Neuaufstellung des Unternehmens werden ihre Funktionen als CIO und CCO nicht nachbesetzt.

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Wiener Zeitung GmbH
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Telefon: +43 660 - 6033311
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