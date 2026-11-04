Herz & KI im Steiermark-Winter 2026/27

Graz (OTS) -

Mit „Wofür schlägt dein Herz?“ wirbt Steiermark Tourismus gemeinsam mit den elf Erlebnisregionen und touristischen Partnern in zehn Herkunftsmärkten für den Winter im Grünen Herz. Erstmals kommen dabei auch ChatGPT-Ads zum Einsatz. Rund 1,7 Millionen Euro fließen in internationale Kampagnen und Aktionen.

Im Mittelpunkt stehen dabei emotionale Geschichten von Einheimischen und die Vielfalt des steirischen Winters – von Skifahren und Langlaufen über Advent und Kulinarik bis zu den Thermen.

Auch das touristische Angebot entwickelt sich kontinuierlich weiter: Neue 8er-Sesselbahn wie am Kreisberg und das WinterWonderLand auf der Turracher Höhe, zusätzliche Adults-only-Angebote in der Wohlfühl- und Thermenhotellerie, neue Wanderwege, das Nordische Zentrum im Ausseerland und der Lichterwelten am Schwarzlsee stehen beispielhaft für die hohe Innovationsdichte. Dazu kommen Veranstaltungen wie das Ski-Opening mit Helene Fischer, das 30. Nightrace in Schladming und die vielfältigen Adventangebote in den Regionen von Graz bis Pöllau, von Leoben bis Mariazell. Bei letzterem mit dem Neujahrsmarkt sogar bis 5. Jänner.

„Mit erstmals über sechs Millionen Nächtigungen hat die Steiermark im vergangenen Winter ein starkes Ergebnis erzielt. Das zeigt: Unser Angebot kommt bei Gästen aus dem Inland und immer mehr aus den Nahmärkten an. Die Vielfalt überzeugt – vom Aktivurlaub übers Wohlfühlen und den stimmungsvollen Advent bis hin zur Kulinarik. Die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Durch den frühen Ostertermin Ende März ist die kommende Wintersaison kurz. Dennoch sind wir zuversichtlich, an das Vorjahresergebnis anknüpfen zu können“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Michael Feiertag, Geschäftsführer Steiermark Tourismus: „Die Steiermark startet mit einem starken Fundament in den Winter, kennt aber auch die Herausforderungen. Entscheidend ist, dass wir unser Angebot konsequent weiterentwickeln, neue Zielgruppen ansprechen und dort präsent sind, wo die Gäste ihre Urlaubsentscheidungen treffen.“

