  • 04.11.2026, 14:31:36
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Erneuerung der L 1105 zwischen Obermallebarn und Göllersdorf abgeschlossen

Land Niederösterreich investierte 440.000 Euro in knapp 10.000 Quadratmeter Fahrbahn

St. Pölten (OTS) - 

Die Erneuerung der Landesstraße L 1105 zwischen Obermallebarn und Göllersdorf ist offiziell abgeschlossen. Die Arbeiten führte die Firma F. Lang u. K. Menhofer BaugmbH & Co KG durch. Die Kosten der Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 440.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 1105 hatte zahlreiche Schäden wie Spurrinnen, Ausmagerungen und weitere Schadstellen aufgewiesen. Aufgrund dieses Schadensbildes entschied sich das Land Niederösterreich für eine Erneuerung in zwei Abschnitten. Saniert wurden ein rund 760 Meter langer Abschnitt westlich von Obermallebarn sowie ein rund 960 Meter langer Abschnitt südwestlich von Viendorf. Zur Verstärkung der bestehenden Asphaltschichten wurden in beiden Abschnitten eine sechs Zentimeter starke Asphalttragschicht und eine drei Zentimeter starke Deckschicht aufgebracht. Bereits im Vorfeld waren lokal begrenzte Schadstellen auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern saniert worden. Insgesamt wurden knapp 10.000 Quadratmeter Landesstraße erneuert.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]

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Mag. Ing. Johannes Seiter
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