Thalia und Volkshilfe: Mit Lesezeichen Kindern die Welt der Bücher öffnen

Wien (OTS) -

Ein eigenes Buch aussuchen, neue Geschichten entdecken und Freude am Lesen entwickeln: Mit ihrer österreichweiten Aktion „Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!“ ermöglichen Thalia und die Volkshilfe armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Büchern. In der Vorweihnachtszeit können Kundinnen und Kunden in allen Thalia Buchhandlungen mit dem Kauf eines Spenden-Lesezeichens dazu beitragen. Heuer stehen erstmals drei von Kindern gestaltete Motive zur Auswahl. Thalia wandelt den Erlös wie im Vorjahr in Geschenkkarten um, mit denen sich Kinder selbst ein Buch aussuchen können.

„Rund 1.500 Lesezeichen haben uns erreicht. Jedes Motiv erzählt eine kleine Geschichte, und drei davon helfen jetzt anderen Kindern, ihre eigenen zu finden. Wer ein Lesezeichen kauft, schenkt Lesezeit“, so Andrea Heumann, Geschäftsführerin von Thalia.

„Lesen eröffnet neue Welten und hilft uns, die eigene besser zu verstehen. Es ist eine Grundlage für Bildung und dafür, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Deshalb soll jedes Kind die Möglichkeit haben, Bücher zu entdecken und herauszufinden, welche Geschichten es begeistern. Gemeinsam mit Thalia wollen wir diese Möglichkeit für mehr Kinder schaffen“, so Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien.

Von Kindern gestaltet, für Kinder gemacht

Die Motive der diesjährigen Spenden-Lesezeichen stammen aus dem Lesezeichen-Wettbewerb von Thalia, den das Unternehmen zum dritten Mal veranstaltete. Rund 1.500 Zeichnungen wurden eingereicht. Die drei regulären Gewinnermotive sind seit dem Sommer in den Thalia Buchhandlungen erhältlich. Drei weitere Gewinnermotive wurden für die Volkshilfe-Spendenaktion ausgewählt. Hanna (12) und Kilian (12) präsentieren ihre Zeichnungen beim gemeinsamen Medientermin am 4. November persönlich.

Kilian und Hanna haben ihren Lesezeichen eine Stimme gegeben. Was würde das Lesezeichen dem Buch sagen, in dem es steckt? Hanna: „Das ist ja ein tolles Buch. So viele bunte Farben und Bilder.“ Kilian: „Es ist ein lustiges, spannendes Buch. Es macht neugierig und sollte bis zur letzten Seite ausgelesen werden.“

Und welches Buch würden sie einem Kind schenken, das noch nie ein eigenes hatte? Kilian wählt „Das Vermächtnis des Wunderlands“, weil es eine rasante Achterbahnfahrt mit dem Zug ist. Hanna wählt „Lotta-Leben“, weil es ein ganz tolles Comic-Buch ist.

Wenn das Geld knapp ist, fehlen oft die Bücher

Wenn das Geld im Alltag knapp ist, bleibt für Bücher oft wenig übrig. Damit fehlen Kindern Möglichkeiten, ihren Interessen nachzugehen, Lesen zu üben und Neues zu entdecken. Die gemeinsame Aktion setzt hier an und unterstützt Familien, für die der Kauf eines Buches keine Selbstverständlichkeit ist.

„In unserer Arbeit mit armutsbetroffenen Kindern sehen wir, was gezielte Förderung und verlässliche Begleitung ermöglichen. Kinder brauchen Menschen, die sie ermutigen, und die Mittel, um ihre Interessen zu entdecken. Es darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen, welche Chancen ein Kind bekommt“, so Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. „Mit dieser Aktion machen wir Bücher für mehr Kinder zugänglich. Gleichzeitig braucht es eine Politik, die Familien vor Armut schützt. Gleiche Bildungschancen beginnen auch damit, dass zu Hause genug zum Leben da ist.“

„Ohne Bücher, ohne Geschichten und ohne das gemeinsame Vorlesen bleibt Kindern weit mehr verschlossen als nur die Welt des Wissens. Aber nicht alle Kinder haben umfassenden Zugang zu Literatur. Wir haben 395.000 armuts- und ausgrenzungsgefährdete Kinder und Jugendliche in Österreich. Das sind rund 65.000 mehr als im Vorjahr. Wir leben in Zeiten von Kürzungen und von Teuerungen. Umso wichtiger, dass es Aktionen, wie ,Setze ein Lesezeichen. Buchstaben für alle!‘ gibt“, betont Judith Ranftler, Geschäftsleitung Volkhilfe Österreich.

8.300 Euro bei der ersten Auflage

Im Vorjahr zeigte sich, wie viel ein kleines Lesezeichen bewirken kann: Mehr als 4.000 verkaufte Exemplare brachten 8.300 Euro ein. Damit erhielten rund 1.000 armutsbetroffene Kinder in Österreich Zugang zu Büchern. An diesen Erfolg knüpfen Thalia und die Volkshilfe an.

Die drei Spenden-Lesezeichen sind vom 2. November bis einschließlich 24. Dezember um je zwei Euro in allen Thalia Buchhandlungen erhältlich.

Fotos (C) Volkshilfe Wien: Fotos zur redaktionellen Verwendung