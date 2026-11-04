Familypark zieht Saisonbilanz: Ein Erlebnis für Familien, ein Gewinn für die Region

St. Margarethen (OTS) -

St. Margarethen, November 2026. Österreichs größter Freizeitpark bleibt ein verlässlicher Besuchermagnet und bedeutender Wirtschaftsfaktor im Burgenland. Auch 2026 wurde kräftig investiert – nicht nur in neue Attraktionen, sondern erneut in das beliebte Halloween-Festival. Mit rund 90.000 Besuchern und zusätzlichen Nächtigungen in der Region trug das Festival maßgeblich zur erfolgreichen Verlängerung der Tourismussaison bei.

Wenn sich die Tore des Familyparks nach dem Halloween-Finale schließen, endet nicht nur eine weitere Freizeitparksaison. Hinter rund 700.000 Besucher und Besucherinnen stehen tausende Familienerlebnisse, hunderte Arbeitsplätze und wichtige wirtschaftliche Impulse für die Region Neusiedler See. Auch 2026 hat Österreichs größter Freizeitpark seine Bedeutung als touristischer Leitbetrieb unter Beweis gestellt – mit der Eröffnung neuer Attraktionen und einem Saisonfinale, das weit über die Parkgrenzen hinaus Wirkung zeigt.

Halloween sorgt für einen starken Saisonabschluss

Während viele Ausflugsziele bereits in die Winterpause gehen, herrscht im Familypark noch Hochbetrieb. Das Halloween-Festival „Fiesta de los Muertos“ lockt rund 90.000 Besucherinnen und Besucher nach St. Margarethen. Was einst als kleines Halloween-Event begann, ist heute ein wichtiger Fixpunkt im touristischen Herbstkalender. Die Verlängerung der Saison bis in den November schafft zusätzliche Besuchsanlässe und bringt auch Gästenächtigungen sowie Nachfrage für Gastronomie und Handel in der Region. Dass die Besucher die Halloween-Atmosphäre im Familypark genossen haben, zeigen auch die beeindruckenden Konsumationszahlen:

1.300 kg Hokkaidokürbis, die zu Kürbisgulasch und Risotto verkocht wurden

ca.15.000 Stück Hühnerschnitzel

25.000 Portionen Pommes also rund 5,5 Tonnen Pommes

rund 300 kg Burger-Patties vom Zickentaler Moorochsen

5.500 Liter Punsch bzw. Glühwein

Halloween sorgt damit nicht nur im Familypark für einen starken Saisonabschluss, sondern bringt auch den Gastronomiezulieferern eine willkommene Saisonverlängerung und zusätzliche wirtschaftliche Impulse.

Neue Erlebnisse und Auszeichnung für Familienspaß

Mit „Rotonda“ und „Wilder Winzer“ gingen 2026 zwei neue Attraktionen in Betrieb, die von den Parkgästen begeistert angenommen wurden. Besonders die Rotonda bietet ein Fahrerlebnis, das in dieser Form in Österreich einzigartig ist. Rund 4,7 Millionen Euro investierte der Familypark in das neue, von der regionalen Weinbaukultur inspirierte Erlebnisareal.

Dass die Mischung aus Fahrspaß, Familienerlebnis und Qualität ankommt, bestätigt der „Familien-Award Österreich 2026“des ÖGVS: Der Familypark wurde zum besten Freizeit- und Erlebnispark Österreichs gewählt und erreichte auch beim Spaßfaktor Platz eins.

Auch im Winter profitieren regionale Betriebe

Mit dem Saisonende beginnt im Familypark bereits die Vorbereitung auf das kommende Jahr. Während der Wintermonate werden nun Jahreswartungen bei Attraktionen durchgeführt und Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen, von denen auch regionale Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe profitieren.

Mit kontinuierlichen Investitionen, positiver Besucherentwicklung und Angeboten zur Saisonverlängerung stärkt der Familypark seine Position als wichtiger Impulsgeber für Tourismus, Beschäftigung und einer gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung von 51,4 Millionen Euro (Quelle: Studie Wirtschaftliche Bedeutung des Familypark im untersuchten Zeitraum von 2020-2024)