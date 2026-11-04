FPÖ-Haimbuchner tief betroffen über plötzlichen Tod von Norbert Nemeth

Linz (OTS) -

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer reagiert FPÖ-Landesparteiobmann Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner auf das plötzliche Ableben des Nationalratsabgeordneten und stellvertretenden FPÖ-Klubobmannes Mag. Norbert Nemeth. „Die Nachricht vom völlig unerwarteten Tod Norbert Nemeths hat mich tief erschüttert. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen hochgeschätzten politischen Weggefährten, sondern auch einen außergewöhnlich klugen, aufrichtigen und standhaften Menschen. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, politisch wie menschlich“, zeigt sich Haimbuchner betroffen. *****

Norbert Nemeth hat die freiheitliche Bewegung über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet. Als langjähriger Klubdirektor des Freiheitlichen Parlamentsklubs, Nationalratsabgeordneter und Präsident des Atterseekreises war er ein profunder Kenner des Parlamentarismus, ein politischer Vordenker und ein überzeugter Vertreter freiheitlicher Grundsätze. „Norbert war ein Mensch mit klaren Überzeugungen, einem außergewöhnlichen politischen und historischen Wissen und einem tiefen Verständnis für unsere demokratischen Institutionen. Er scheute keine Auseinandersetzung in der Sache und war zugleich ein geschätzter Gesprächspartner. Sein Rat, seine Erfahrung und seine Persönlichkeit werden uns sehr fehlen“, so Haimbuchner.

„Norbert Nemeth war nicht nur ein erfahrener Parlamentarier und politischer Stratege. Er war einer der bedeutenden intellektuellen Köpfe unserer freiheitlichen Bewegung, ein Mann mit außergewöhnlichem historischem und philosophischem Wissen, der politische Grundsatzfragen stets in größeren Zusammenhängen betrachtete. Seine Handschrift findet sich in wesentlichen programmatischen Weichenstellungen unserer Partei, von der Mitgestaltung des Regierungsprogramms 2017 bis zur inhaltlichen Ausrichtung unseres Wahlprogramms 2024. Als Präsident des Atterseekreises war es ihm ein besonderes Anliegen, die freiheitliche Ideenwelt weiterzuentwickeln und den politischen Diskurs auch abseits des Tagesgeschäfts zu führen. Er stand mit großer Überzeugung für die Freiheit des Einzelnen, die Souveränität unseres Staates und die Bewahrung jener Werte, die ihm für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig waren. Norbert war kein Mensch, der sich mit oberflächlichen Antworten zufriedengab. Er wollte politische Entwicklungen verstehen, hinterfragen und aktiv mitgestalten. Sein intellektuelles Vermächtnis wird weit über seinen Tod hinaus Bestand haben. Die freiheitliche Bewegung verliert mit ihm einen ihrer profiliertesten Denker und einen Menschen, dessen Wirken uns noch lange begleiten wird“, würdigt Haimbuchner den Verstorbenen.

„In diesen schweren Stunden sind meine Gedanken vor allem bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ihnen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl. Wir werden Norbert Nemeth stets ein ehrendes Andenken bewahren“, schließt Haimbuchner. (schluss) bgt