Revolution bei der mobilen Blutanalyse direkt am Point of care

Wien (OTS) -

Der Akut-Labor Spezialist MS Labors aus Maria Enzersdorf bringt mit iMOST-U® den ersten vollwertigen mobilen Blutbildanalysator exklusiv nach Österreich. Ein Tropfen Blut aus der Fingerbeere genügt, um als Basis für Diagnose und weitere Behandlungsschritte, 19 hämatologische Parameter inkl. 5-fach Leukozyten-Differenzierung, direkt am Behandlungsort (POC), auszuwerten. Der geringe Probenbedarf von nur 10 Mikroliter Vollblut – kapillar oder venös entnommen – eröffnet vor allem in der Pädiatrie und Geriatrie in Akutsituationen neue Möglichkeiten.



Ein Blutbild zur Behandlung von Akutfällen – im Rettungswagen, bei der Hausvisite, am Pflegebett oder in der Ordination – ist oftmals nicht möglich: zu lange Wartezeit, nicht wirtschaftlich oder unpraktikabel. Es klafft eine Lücke zwischen dem Labor und der stationären Blutanalyse, die mit dem Handheld-Gerät iMOST®-U jetzt geschlossen wird. Der mobile Blutbildanalysator liefert ein vollständiges Blutbild, binnen 4-5 Minuten, direkt dort, wo behandelt wird und unabhängig von Alter und der gesundheitlichen Verfassung des/der Patient:in. Dank des geringen Probenbedarfs kommt der iMOST®-U vor allem dort perfekt zum Einsatz, wo venöse Blutabnahmen schwierig sind, wie beispielsweise bei Kindern oder älteren Menschen. Das Gerät ist so konzipiert, dass die Blutanalyse auch medizinisches Fachpersonal ohne Laborausbildung durchführen kann.

Keine Reagenzien. Kein Wartungsaufwand. Keine manuelle Kalibrierung.

Der technische Kern ist ein Biochip, der die erforderlichen Reagenzien bereits enthält. Flüssige Reagenzien sind damit nicht mehr nötig. Das Risiko, dass Chemikalien auslaufen, austrocknen oder entsorgt werden müssen, gehört für Gesundheitsdienste der Vergangenheit an. „Gerade für Rettungsdienste, Pflegeheime, Wahlarztpraxen oder auch kleinere Krankenhäuser ohne hauseigenes Labor, wo seltener Blutproben entnommen werden, ermöglicht der iMOST®-U einen Quantensprung in der Betreuung von Akutfällen. Blutanalyse kann so am POC immer angeboten werden, Ergebnisse stehen für die Weiterbehandlung rasch zur Verfügung und sie ist zudem erstmals auch wirtschaftlich für die Gesundheits-Dienste“, beschreibt Alfred Sakac, CEO von MS Labors die Win-Win-Situation für Patient:innen und Gesundheitspersonal.

Kurzum: Für Anwender:innen ist die mobile Blutanalyse mit iMOST®-U also zuverlässig und mit dem Pay-per-Test System kalkulierbar.



Auch der Wartungsaufwand entfällt: Das Gerät ist werkseitig kalibriert und führt vor jeder Messung einen automatischen Selbstcheck durch. Routinemäßige Kalibrierungsläufe sind nicht erforderlich. Technologisch werden Mikro- und Nanotechnologie, bildgebende Verfahren (Computer Vision) sowie KI-gestützte Auswertung (Nano-Enabled Artificial Intelligence/Machine Learning) kombiniert. Der iMOST®-U besticht durch eine intuitive Anwendungsoberfläche mit Touchscreen und dem Biochip zur Probenplatzierung. So bleibt direkt mehr Zeit für Patient:innen.

Praxistest im mobilen Pflegenotdienst

Den Feldtest hat iMOST®-U bereits bravourös bestanden. CEO Christoph Hartl vom Pflegenotdienst Hartl hatte das mobile Blutanalysegerät bereits mehrere Wochen mit an Bord seiner Fahrzeugflotte: „Das Gerät ist innerhalb weniger Sekunden einsatzfähig und hat auch unter herausfordernden Bedingungen – wie der brütenden Hitze im Sommer – absolut zuverlässig gearbeitet“, betont Hartl die für ihn besonders wichtigen Faktoren.



Mit 0,99 kg und Lithium-Akku arbeitet iMOST-U® netzunabhängig. Geliefert wird das Gerät in einem Notfallkoffer, der sämtliches Zubehör aufnimmt – einsatzbereit für Rettungsdienste, Hausbesuche und den ambulanten Bereich. Der interne Speicher fasst 5.000 Messungen. Die Analyse selbst läuft lokal auf dem Gerät. Der geringe Probenbedarf macht das System besonders für Pädiatrie und Geriatrie interessant – überall dort, wo venöse Blutabnahmen schwierig sind. Die Bedienung ist so ausgelegt, dass auch medizinisches Fachpersonal ohne Laborausbildung damit arbeiten kann.



iMOST-U® ist nicht als Ersatz für die klassische Labordiagnostik zu sehen. Vielmehr erweitert das Handheld-Gerät die diagnostischen Möglichkeiten dort, wo Entscheidungen unter Zeitdruck fallen müssen und ein zeitintensiver Laborweg keine Option ist.