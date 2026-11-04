- 04.11.2026, 14:12:33
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- OTS0156
Termine am 5. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, Pressekonferenz der ÖVP „Sozialhilfe NEU – Wien muss vom Sozialhilfemagnet zur Hauptstadt der Leistung und Bildung werden“ mit ÖVP-Landesparteiobmann und BV Markus Figl und BMin Claudia Bauer (1., Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal)
(Schluss) red
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