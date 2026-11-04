- 04.11.2026, 14:07:32
- /
- OTS0153
Terminaviso: Hintergrundgespräch zur UN-Klimakonferenz COP31
Anlässlich der UN-Klimakonferenz COP31, die von 9.-20. November 2026 in Antalya in der Türkei stattfindet, laden Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Hintergrundgespräch ein.
Wann: Dienstag, 10.11.2026, 14:00 Uhr
Wo: Raum 36, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien (Einlass über Haupteingang)
Teilnehmer:
- Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig
- Sektionschef Umwelt und Klima, Jürgen Schneider
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Montag, den 09.11., um 17:00 Uhr unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MLA