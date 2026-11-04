Terminaviso: Hintergrundgespräch zur UN-Klimakonferenz COP31

Wien (OTS) -

Anlässlich der UN-Klimakonferenz COP31, die von 9.-20. November 2026 in Antalya in der Türkei stattfindet, laden Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Hintergrundgespräch ein.



Wann: Dienstag, 10.11.2026, 14:00 Uhr

Wo: Raum 36, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien (Einlass über Haupteingang)

Teilnehmer:

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig

Sektionschef Umwelt und Klima, Jürgen Schneider

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Montag, den 09.11., um 17:00 Uhr unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.