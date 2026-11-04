  • 04.11.2026, 14:07:32
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  • OTS0153

Terminaviso: Hintergrundgespräch zur UN-Klimakonferenz COP31

Wien (OTS) - 

Anlässlich der UN-Klimakonferenz COP31, die von 9.-20. November 2026 in Antalya in der Türkei stattfindet, laden Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Sektionschef Jürgen Schneider die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Hintergrundgespräch ein.

Wann: Dienstag, 10.11.2026, 14:00 Uhr
Wo: Raum 36, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien (Einlass über Haupteingang)

Teilnehmer:

  • Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig
  • Sektionschef Umwelt und Klima, Jürgen Schneider

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Montag, den 09.11., um 17:00 Uhr unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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