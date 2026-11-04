Sanierungsarbeiten für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) -

Auf der Donaubrücke Tulln wurden im Zuge der Landesstraße B 19a alle fünf Fahrbahnübergänge erneuert. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Tulln, der Brückenmeisterei Alland sowie der Stadtgemeinde Tulln durchgeführt. Die Kosten in Höhe von rund 145.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen, die Kosten für die Umrüstung der Beleuchtung von der Stadtgemeinde Tulln. 2027 werden sämtliche Leiteinrichtungen sowie der Fahrbahnbelag zwischen den Kreisverkehren erneuert.

Weiters wurde mit rund 270.000 Euro, zur Gänze getragen vom Land NÖ, die Fahrbahn der Neuwaldegger Straße im Zuge der Landesstraße L 120 im Bereich vom Dopplerberg im Gemeindegebiet von Königstetten auf einer Länge von rund 900 Metern saniert. Die Arbeiten wurden von der Firma Pittel+Brausewetter GmbH sowie von der Straßenmeisterei Tulln durchgeführt.

Und entlang der Landesstraße L 2247 wurden in Maria Anzbach im Bereich Stiftergasse bis Liliengasse die Nebenanlagen sowie die gesamte Fahrbahn auf einer Länge von rund 680 Metern erneuert. Die Gesamtkosten für die Arbeiten betragen rund 500.000 Euro, wovon rund 300.000 vom Land NÖ und rund 200.000 Euro von der Marktgemeinde Maria Anzbach getragen werden.

Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei den Anrainern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während den Bauarbeiteten.

Weitere Informationen: NÖ Straßendienst, Christoph Schodl, Telefon: 0676/81260141, E-Mail an [email protected]