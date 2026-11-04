FCG-ÖAAB-AK Fraktion: Sonntagsruhe hat über Fraktionsgrenzen hinweg hohen Stellenwert

Wien (OTS) -

97,1 Prozent der Handelsangestellten lehnen eine Sonntagsöffnung ab. Auch in der Gesamtbevölkerung spricht sich eine klare Mehrheit dagegen aus. Für die FCG-ÖAAB-Fraktion in der Arbeiterkammer Wien ist die Botschaft eindeutig: Der freie Sonntag darf nicht angetastet werden. Eine entsprechende Resolution der FCG-ÖAAB Fraktion wurde zum Antrag aller Fraktionen und gestern in der AK-Vollversammlung eingebracht. Lediglich die NEOS stimmten dagegen.

„Wenn sich 97,1 Prozent der Handelsangestellten gegen die Sonntagsöffnung aussprechen, gibt es nichts mehr schönzureden. Die Beschäftigten haben entschieden. Dieses klare Nein muss die Politik ernst nehmen“, betont Fritz Pöltl, Fraktionsführer der FCG-ÖAAB-Fraktion in der Arbeiterkammer Wien.

Breite Unterstützung in der AK-Vollversammlung

Dass der Antrag auf Initiative der FCG-ÖAAB-Fraktion gestern von beinahe allen Fraktionen in der AK-Vollversammlung anerkannt wurde, wertet Pöltl als wichtiges Signal: „Beim Schutz des freien Sonntags geht es nicht um Parteipolitik, sondern um die Interessen der Beschäftigten. Die breite Unterstützung zeigt, dass die Sonntagsruhe über Fraktionsgrenzen hinweg einen hohen Stellenwert hat.“

Die FCG-ÖAAB-AK Fraktion fordert daher, die bestehende Sonntagsruhe konsequent zu schützen, das klare Nein der Handelsangestellten bei politischen Entscheidungen zu respektieren und den arbeitsfreien Sonntag dauerhaft abzusichern.

„Die Handelsangestellten haben gesprochen. Jetzt ist die Politik am Zug. Der freie Sonntag ist keine Verhandlungsmasse. Er muss auch in Zukunft frei bleiben“, stellt Pöltl abschließend klar.