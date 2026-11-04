ÖVP–Donaustadt: Georg-Stockert-Weg auf Initiative der Volkspartei beschlossen

Wien (OTS) -

Der beharrliche Einsatz der Volkspartei Donaustadt für ein würdiges Gedenken an den langjährigen Asperner Pfarrer Georg Stockert zeigt Wirkung: Auf Initiative von ÖVP-Bezirksrat Christoph Neubauer im März 2026 sprach sich die Bezirksvertretung Donaustadt am 17. Juni einstimmig für die Benennung einer Verkehrsfläche in „Georg-Stockert-Weg“ aus. In der Gemeinderatssitzung des Kulturausschusses im Oktober wurde der Antrag einstimmig beschlossen. „Georg Stockert war 28 Jahre lang für die Menschen in Aspern da. Er hat Familien begleitet, Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt und das Zusammenleben in unserem Bezirk geprägt. Mit unserer Initiative wollen wir seinem Wirken eine bleibende Würdigung geben“, erklärt Neubauer.

Mitten im Leben der Menschen

Stockert leitete die Pfarre Aspern von 1993 bis zu seinem Tod im Dezember 2021. Sein soziales Engagement reichte von der Unterstützung armutsbetroffener und wohnungsloser Menschen bis zum Einsatz für Kinder und Jugendliche. Zugleich entwickelte er die Pfarre im wachsenden Bezirk weiter, unter anderem durch die Einrichtung neuer Seelsorgezentren. Bezirksparteiobfrau Nationalratsabgeordnete Gudrun Kugler: „Besonders seine zahlreichen Hausbesuche bleiben in Erinnerung: Zu Fuß oder mit dem Fahrrad suchte Pfarrer Stockert den persönlichen Kontakt zu den Menschen. Mit seiner persönlichen Nähe zu den Menschen und seinem sozialen Einsatz hat er das Leben im Bezirk nachhaltig bereichert und bleibende Spuren hinterlassen.“

„Georg Stockert hat Nächstenliebe im Alltag gelebt. Er ging auf die Menschen zu, hörte ihnen zu und half dort, wo Hilfe gebraucht wurde. Ein Weg, der seinen Namen trägt, soll nun an diesen Einsatz erinnern“, betont Neubauer.

Beharrlicher Einsatz führt zum Erfolg

Nach dem von der Volkspartei angestoßenen Prozess und der positiven Empfehlung der Kulturkommission wurde im Juni eine konkrete Verkehrsfläche für die Benennung als „Georg-Stockert-Weg“ vorgeschlagen. Der entsprechende Antrag wurde von allen Fraktionen getragen und einstimmig beschlossen.

„Wir haben als Wiener Volkspartei die Initiative ergriffen, den Stein ins Rollen gebracht und den Bezirk hinter dieses Vorhaben gebracht. Wer wie Georg Stockert über Jahrzehnte für die Donaustädterinnen und Donaustädter da war, wird nun entsprechend im Bezirk gewürdigt. Der beharrliche Einsatz der Volkspartei Donaustadt zeigt Wirkung“, so Neubauer abschließend.