Österreichische Unterstützungskasse ermöglicht betriebliche Vorsorge ohne Bindung

Österreich (OTS) -

Leistbare Krankenzuschüsse für ArbeitnehmerInnen, Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit kann eine Unterstützungskasse anbieten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 25 monatlich und öffnet den Beitritt zu einer Solidargemeinschaft. Er kann von Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen gleichermaßen aufgebracht werden und ist steuerlich begünstigt.



Die Nachfrage nach betrieblicher Vorsorge ohne Bindung ist für Arbeitgeber ebenso interessant, wie eine Unterstützung in Fällen der Krankheit, Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit für ArbeitnehmerInnen und hält aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation unvermindert an.

Österreichs Unterstützungskasse (ÖUK) mit Sitz in Graz richtet sich an alle ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber in Österreich. Betriebliche Vorsorge ist der fundamentale Zweck einer Unterstützungskasse. Wie der Vorstand Dr. Richard Büttgen mitteilt, wird derzeit besonders nach dem Versorgungsplan JoblessCare angefragt, ein Unterstützungsplan für den Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Er ermöglicht ArbeitnehmerInnen in Österreich, Einkommenseinbussen aufgrund Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit monatlich mit bis zu 800 Euro zu überbrücken, und ist für Arbeitgeber steuerlich absetzbar.

Die Beiträge an die Kasse sind bis Euro 25 monatlich lohnsteuer- und sozialversicherungsbefreit. Zusatzbeiträge können in gleicher Höhe privat geleistet werden. Eine Anrechnung der Leistungen an das gesetzliche AMS-Arbeitslosengeld erfolgt nicht.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass -als Voraussetzung für die steuerlichen Vorteile- Rechtsansprüche auf Leistungen nicht bestehen.