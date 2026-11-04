SPÖ-Silvan: Impfen in Apotheken bald möglich

Wien (OTS) -

„Wir machen das Impfen einfacher. Das ist eine gute Nachricht für die öffentliche Gesundheit in Österreich. Künftig können sich die Menschen auch direkt in ihrer Apotheke impfen lassen. Das spart Wege, erleichtert den Zugang und hilft dabei, die Durchimpfungsrate zu erhöhen“, begrüßt SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan die heutige Weichenstellung der Bundesregierung für das Impfen in Apotheken. Noch heuer soll das Parlament die gesetzliche Grundlage dafür schaffen. Geplant ist ein Start im Frühjahr 2027 mit Impfungen gegen FSME, Hepatitis B sowie Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Polio. ****

„Die SPÖ hat sich lange dafür eingesetzt, Impfungen auch in Apotheken zu ermöglichen. Denn je einfacher der Zugang, desto mehr Menschen können wir mit Impfangeboten erreichen. Das ist ein Gewinn für die Patient:innen und entlastet gleichzeitig die Ärztinnen und Ärzte", so Silvan. Wer neue Angebote von vornherein blockiere, statt an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten, mache es den Menschen unnötig schwer, betont der SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Die Apotheken ergänzen das bestehende Impfangebot. Das Angebot soll künftig weiter wachsen und auch Impfungen aus den öffentlichen Impfprogrammen umfassen. Auch die Grippeimpfung soll perspektivisch in Apotheken möglich werden.

„Die Sicherheit der Menschen steht dabei an erster Stelle. Impfen dürfen ausschließlich Apotheker:innen mit abgeschlossener Ausbildung und Prüfung. Dazu kommen klare Hygienevorschriften, Dokumentationspflichten und die Eintragung in den e-Impfpass. Unser Ziel ist klar: Impfen soll für alle Menschen in Österreich einfacher werden“, betont Silvan. (Schluss) eg/bj