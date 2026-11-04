SPÖ-Seltenheim zum Impfen in Apotheken: „Impfen wird einfacher und unkomplizierter“

Wien (OTS) -

Der Ministerrat hat heute, Mittwoch, beschlossen, dass entsprechend ausgebildetes pharmazeutisches Personal künftig Impfungen durchführen darf. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt den Beschluss gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Das ist verantwortungsvolle Gesundheitspolitik: Gesundheitsvorsorge muss für alle Menschen in Österreich möglichst einfach und ohne Hürden zugänglich sein. Mit der Möglichkeit, sich künftig auch in Apotheken impfen zu lassen, machen wir einen weiteren wichtigen Schritt. Ab nächstem Jahr kann man unkompliziert in die nächste teilnehmende Apotheke gehen und sich dort impfen lassen. Viele andere EU-Länder haben diesen Schritt bereits erfolgreich umgesetzt.“ Ziel sei es, durch den Abbau organisatorischer Hürden die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Impfungen bei Ärzt*innen bleiben selbstverständlich weiterhin möglich. ****

„Die SPÖ mit Gesundheitsministerin Korinna Schumann sorgt für eine starke öffentliche Gesundheitsversorgung. Mit dem Gesundheitsreformfonds stehen jährlich rund 500 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung, um Versorgungslücken zu schließen, die Gesundheitsvorsorge zu stärken und die wohnortnahe medizinische Versorgung auszubauen. Bis Ende 2027 sollen rund 60 neue Standorte für die Primärversorgung entstehen“, so Seltenheim. „Für uns ist klar: Gute Gesundheitsversorgung darf keine Frage des Geldbörsels oder des Wohnorts sein. Wir wollen, dass alle Menschen rasch, unkompliziert und leistbar die medizinische Versorgung bekommen, die sie brauchen“, betont Seltenheim. (Schluss) bj/mb