Filmarchiv Austria errichtet Österreichs größtes Filmdepot in Laxenburg (NÖ)

Wien (OTS) -

Das Filmarchiv Austria lädt Medienvertreter:innen herzlich zum feierlichen Spatenstich für das neue Filmdepot in Laxenburg ein. Mit einem Investitionsvolumen von 2,7 Millionen Euro entsteht hier Österreichs größter Filmspeicher, der Platz für rund 550.000 Filmrollen bieten wird. Der Neubau wird als erstes Zero-Emission-Archiv Österreichs umgesetzt und soll Ende 2027 fertiggestellt werden.



Programm:

10:00 Begrüßung Ernst Kieninger, Direktor Filmarchiv Austria

10:15 Führung durch die Filmlageranlage Laxenburg

10:30 Spatenstich mit Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler, LAbg. Marlene Zeidler-Beck i.V. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und den Vertreter:innen der Verwertungsgesellschaften



Ort: Zentralfilmdepot Laxenburg (Parkweg 89, 2361 Laxenburg)



Ein zukunftssicherer Speicher für Österreichs Filmgeschichte

Das Filmarchiv Austria zählt zu den bedeutendsten Filmerbe-Institutionen Europas und bewahrt mit rund 550.000 Filmen einen einzigartigen Bestand österreichischer Film- und Zeitgeschichte. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen um jährlich mehr als 10.000 Filme sind die bestehenden Lagerkapazitäten seit Jahren erschöpft. Wertvolle Filmbestände mussten zuletzt unter unzureichenden Bedingungen in provisorischen Außendepots aufbewahrt werden. Mit dem Neubau wird nun eine langfristige Lösung für die Erhaltung des filmischen Kulturerbes geschaffen.



Auf rund 1.700 Quadratmetern Nutzfläche entstehen zwei klimatisierte Depotebenen mit modernsten Rollregalanlagen. Konstante Temperaturen von vier bis fünf Grad Celsius und eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit gewährleisten optimale Bedingungen für die Langzeitarchivierung analoger Filme, die bei fachgerechter Lagerung über mehrere Jahrhunderte erhalten bleiben können.



Österreichs erstes Zero-Emission-Archiv



Besonderes Augenmerk gilt der Nachhaltigkeit: Eine hochgedämmte Gebäudehülle, eine großflächig begrünte Fassade und eine Photovoltaikanlage mit 155 kWp ermöglichen einen im Jahresmittel CO₂-neutralen Betrieb der Kühlung und Klimatisierung. Überschüssige Energie soll künftig auch den Wiener Standorten des Filmarchiv Austria zugutekommen.



Gemeinsam für die Zukunft des österreichischen Filmerbes



Mit der initialen Förderung des Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport unter Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler in der Höhe von Ꞓ 600 000,- und der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich in der Zuständigkeit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Höhe von Ꞓ 200 000,- ist es gelungen, eine breite Finanzierungsallianz auf die Beine zu stellen. Weitere Förderpartner:innen sind die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden (VdFS), die Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien (VAM), die Verwertungsgesellschaft Rundfunk (VGR) sowie eine österreichische Privatstiftung. Gemeinsam schaffen sie die Grundlage für die Errichtung eines zukunftssicheren Filmdepots, das die langfristige Bewahrung des österreichischen Filmerbes gewährleistet.



Mit dem Neubau und der begleitenden Sanierung der bestehenden Gebäude und Außenanlagen wird der Filmarchiv-Standort Laxenburg nachhaltig gestärkt und als zentrales Kompetenzzentrum für die Bewahrung des österreichischen Filmerbes langfristig abgesichert.



Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Spatenstich für Österreichs größtes Filmlager in Laxenburg (NÖ)

Das Filmarchiv Austria lädt Medienvertreter:innen zum feierlichen Spatenstich für das neue Filmdepot in Laxenburg ein. Mit einem Investitionsvolumen von 2,7 Millionen Euro entsteht hier Österreichs größter Filmspeicher, der Platz für rund 550.000 Filmrollen bieten wird. Der Neubau wird als erstes Zero-Emission-Archiv Österreichs umgesetzt und soll Ende 2027 fertiggestellt werden. Programm: 10:00 Begrüßung Ernst Kieninger, Direktor Filmarchiv Austria 10:15 Führung durch die Filmlageranlage Laxenburg 10:30 Spatenstich mit Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler, LAbg. Marlene Zeidler-Beck i.V. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und den Vertreter:innen der Verwertungsgesellschaften

Datum: 13.11.2026, 10:00 Uhr - 13.11.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Zentralfilmdepot Laxenburg

Parkweg 89

2361 Laxenburg

Österreich