  • 04.11.2026, 12:12:33
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  • OTS0121

CONSULTING AG und AdEx Partners bündeln Kräfte

Verbindung von branchenspezifischer Beratungskompetenz mit breiter Technologie- und KI-Expertise

Wien (OTS) - 

Die CONSULTING AG und AdEx Partners bündeln ihre Kräfte. Die Partnerschaft verbindet die tiefgehende Branchenexpertise der CONSULTING AG im öffentlichen Sektor und im Gesundheitswesen mit dem Serviceportfolio von AdEx Partners rund um technologiebasierte Transformation und KI.

Gemeinsam entsteht ein breit aufgestelltes Beratungsunternehmen für Österreich und den gesamten DACH-Raum, das Kunden von der strategischen Ausrichtung bis zur Umsetzung komplexer Transformations- und Reorganisationsvorhaben begleitet.

Mit Markus Krempl-Spörk, Katrin Simoni Grigorians und Sebastian Zutz übernimmt das bisherige Führungsteam zusätzliche Verantwortung im Vorstand der CONSULTING AG. Robert König und Hans-Jörg Steffl bleiben an Bord und begleiten den gemeinsamen Weg.

www.consulting-ag.com

www.adexpartners.com

Rückfragen & Kontakt

CONSULTING AG
DI Katrin Simoni Grigorians
Telefon: +43 1 533 09 07 - 0
E-Mail: [email protected]
Website: https://consulting-ag.com

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