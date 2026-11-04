  • 04.11.2026, 11:57:33
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AVISO 6.11, 10 Uhr: Bildungsminister Christoph Wiederkehr präsentiert KI-Strategie für Österreichs Schulen

Wien (OTS) - 

Künstliche Intelligenz ist längst im Schulalltag angekommen. Neun von zehn Jugendlichen nutzen bereits KI-Chatbots. Gleichzeitig eröffnen KI-Anwendungen neue Möglichkeiten für individualisiertes Lernen, die Unterrichtsvorbereitung und die Entlastung von Lehrpersonen.

Mit der KI-Strategie für das österreichische Bildungssystem schafft das Bildungsministerium einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für Schulen, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, die Potenziale Künstlicher Intelligenz für eine bessere Bildung zu nutzen und gleichzeitig klare pädagogische, rechtliche und ethische Leitplanken zu setzen.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr präsentiert im Rahmen einer Veranstaltung die Strategie und informiert über die zentralen Schwerpunkte, konkrete Unterstützungsangebote für Schulen sowie die nächsten Schritte bei der Umsetzung.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.


Freitag, 6. November 2026, 10:00 Uhr

Ort:
education Lab
Maderstraße 1, 1040 Wien

Um Anmeldung wird unter [email protected] gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: [email protected]

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