FPÖ-Antauer: „Rot-weiß-roter Pass ist kein Ramschartikel"

Sankt Pölten (OTS) -

„Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und sicherlich kein Geschenkartikel“, stellt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer klar.

Was ist passiert? Ein im Jahr 2000 nach Österreich gekommener Migrant hatte schon 2013 und 2018 unter falscher Identität versucht, den heiß begehrten Pass zu bekommen. Im Jahr 2025 startete der mit einer Vielzahl von Verwaltungsstrafen behaftete Mann einen dritten Versuch bei der BH Baden und beschwerte sich nun ernstlich bei der Volksanwaltschaft über die Dauer seines Staatsbürgerschaftsverfahrens.

Erst vor wenigen Wochen hatte Volksanwalt Christoph Luisser im Wiener Landtag auf die Schwächen des Staatsbürgerschaftsgesetzes hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass nach der jetzigen Rechtsprechung sogar Straftäter eingebürgert werden können.

„Flüchtlinge sollen von der Staatsbürgerschaft gänzlich ausgeschlossen werden. Asyl ist Schutz auf Zeit und keine Eintrittskarte für den rot-weiß-roten Pass“, erteilt Martin Antauer auch der Initiative von Vranitzky, Griss und Co. für das Geburtslandprinzip eine klare Absage. Übrigens: Der Antrag des bald 39-Jährigen wurde im Oktober abgewiesen.