  • 04.11.2026, 11:37:32
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Meilenstein für kontaktlose Fingerabdruckerfassung: DERMALOG qualifiziert sich für das renommierte FastCAP-Programm des NIST

Die im Rahmen von NIST FastCAP qualifizierte DERMALOG-Technologie ermöglicht eine schnelle, kontaktlose Fingerabdruckerfassung für sichere mobile und digitale Identitätsanwendungen. Bildnachweis: DERMALOG // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8896 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hamburg (OTS) - 

Die erfolgreiche NIST-FastCAP-Qualifikation von DERMALOG markiert einen wichtigen Fortschritt in der kontaktlosen Fingerabdruckbiometrie und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifizierung für mobile und digitale Anwendungen.

DERMALOG Identification Systems hat die Qualifikationstests im Rahmen des Fast Capture (FastCAP)-Programms des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) erfolgreich abgeschlossen. Der führende Anbieter biometrischer Technologien mit Sitz in Hamburg zählt damit zu den von NIST gelisteten Unternehmen, deren Technologie zur kontaktlosen Fingerabdruckerfassung die strengen Anforderungen der NIST Special Publication 500-339 erfüllt.

Die FastCAP-Initiative prüft, ob kontaktlose Technologien alle zehn Fingerabdrücke schnell und zuverlässig erfassen können, ohne dass ein herkömmlicher berührungsbasierter Scanner erforderlich ist. Die Qualifikation von DERMALOG belegt, dass die Lösung unter standardisierten Testbedingungen hochwertige biometrische Daten für eine sichere Identifizierung liefert.

Ein Durchbruch für digitale und mobile Prozesse

Die kontaktlose Fingerabdruckerfassung macht Identifizierungsprozesse schneller und flexibler und lässt sich einfach in digitale Abläufe integrieren. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von mobilen Identitätsprüfungen und digitalen Registrierungsprozessen bis hin zum Personenstandswesen. Die Fingerabdrücke können dabei sicher und kontaktlos aufgenommen werden, ohne dass herkömmliche Scanner erforderlich sind. Die Technologie eignet sich besonders für mobile Anwendungen und Prozesse mit hohem Aufkommen, in denen eine schnelle, hygienische und effiziente Erhebung biometrischer Daten entscheidend ist.

„Die kontaktlose Fingerabdruckerfassung bietet enormes Potenzial, biometrische Prozesse effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten“, sagt Günther Mull, CEO von DERMALOG. „Die Erfüllung der NIST-Anforderungen unterstreicht die herausragende Leistungsfähigkeit unserer Technologie. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer breiteren weltweiten Nutzung kontaktloser Biometrie.“

Die FastCAP-Qualifikation stärkt DERMALOGs Position als globaler Innovationsführer für fortschrittliche Fingerabdrucktechnologien zur sicheren und nahtlosen biometrischen Identifizierung.

Rückfragen & Kontakt

Pressekontakt DERMALOG:
DERMALOG Identification Systems GmbH
Sven Böckler
Media Relations
[email protected]
Tel.: +49 (0)40 413 227 - 0
www.dermalog.com

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