Altes Handy eintauschen, neues günstiger erhalten: Drei startet Eintauschvorteil.

Wien (OTS) -

Start am 5. November 2026.

Neue und bestehende Drei Kund:innen erhalten für ihr funktionierendes Altgerät eine Gutschrift auf ihr Konto.

In Kombination mit der Drei Handyfreiheit werden Premium-Smartphones noch erschwinglicher.

Gebrauchte Geräte werden durch Partnerunternehmen weiterverwendet oder fachgerecht recycelt.

Funktionsfähige Altgeräte erhalten ein zweites Leben statt ungenutzt in der Schublade zu landen.

Mit dem neuen Drei Eintauschvorteil macht Drei den Umstieg auf Premium-Smartphones noch einfacher und leistbarer. Ab 5. November 2026 können bestehende und neue Drei Kund:innen ihr bisheriges Smartphone in Drei Shops sowie online bewerten lassen und erhalten dafür eine Drei Eintauschprämie. Diese wird auf der nächstmöglichen Rechnung einmalig gutgeschrieben. Gemeinsam mit dem Handyfreiheit-System von Drei werden dadurch auch hochwertige Premium-Geräte für mehr Menschen leistbar. Gleichzeitig unterstützt das Angebot die Wiederverwendung gebrauchter Smartphones.

„Viele Menschen besitzen noch funktionstüchtige Smartphones, die ungenutzt in Schubladen liegen. Mit dem Drei Eintauschvorteil schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kund:innen: Sie erhalten finanzielle Vorteile beim Kauf eines neuen Geräts, während ihre alten Smartphones weitergenutzt oder fachgerecht recycelt werden. So verbinden wir finanzielle Vorteile mit einer längeren Nutzung funktionsfähiger Smartphones“, erklärt Drei CCO Günter Lischka den neuen Service.

Mehr Preisvorteile durch Geräte-Eintausch.

Der neue Drei Eintauschvorteil ergänzt die bereits etablierte Handyfreiheit von Drei. Diese ermöglicht Premium-Smartphones um 0 Euro Anzahlung und reduziert die monatlichen Kosten nach 24 Monaten automatisch, wenn Kund:innen ihr Gerät länger nutzen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, bereits nach zwölf Monaten auf ein neues Smartphone zu wechseln.

Durch den Eintausch eines bisherigen Geräts sinken die Anschaffungskosten für ein neues Smartphone zusätzlich. Besonders bei Premium-Modellen profitieren Kund:innen von attraktiven Preisvorteilen. Das zurückgegebene Gerät wird von Partnerunternehmen aufbereitet, wiederverwendet oder einem Recycling-Prozess zugeführt.

Damit verfolgt Drei zwei Ziele gleichzeitig: Die Anschaffung moderner Smartphones wird erschwinglicher und funktionsfähige Geräte können weiterhin genutzt werden.

So funktioniert der Drei Eintauschvorteil.

Bestehende und neue Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten und auch SIM only) können ihr Altgerät jederzeit in einem Drei Shop bewerten lassen. Anhand weniger Kriterien wird der aktuelle Gerätewert ermittelt. Entscheiden sich Kund:innen für den Geräteverkauf, erhalten sie eine Drei Eintauschprämie als einmalige Gutschrift auf ihr Konto.

Der Eintausch ist auch online möglich. Dabei senden Kund:innen ihr bisheriges Smartphone ein und erhalten nach erfolgreicher Prüfung & Angebots-Annahme die entsprechende Gutschrift.

Das eingetauschte Gerät muss nicht ursprünglich bei Drei gekauft worden sein. Voraussetzung ist lediglich, dass es noch einen Restwert besitzt und für Wiederverwendung oder Recycling geeignet ist.

Recycling statt Schubladen-Handys.

Schätzungen zufolge lagern tausende ungenutzter Mobiltelefone in österreichischen Schubladen, obwohl sie noch einen Wert haben. Jedes dieser Geräte enthält wertvolle Rohstoffe. Durch Wiederverwendung oder fachgerechte Verwertung können diese Geräte länger genutzt beziehungsweise Rohstoffe zurückgewonnen werden. In Kombination mit der Handyfreiheit entsteht so ein Modell, das wirtschaftliche Vorteile für Kund:innen mit der Weiterverwendung gebrauchter Geräte verbindet. Mehr Informationen ab 5. November auf www.drei.at/eintauschvorteil



Drei Eintauschvorteil auf einen Blick:

Start: 5. November 2026

Zielgruppe: bestehende und neue Drei Kund:innen (Sprach- und Daten-Vertragskund:innen, auch SIM only) mit SEPA-Lastschrift als Zahlungsart.

Vorteil: Gutschrift für Althandys mit Restwert.

Auszahlung: als einmalige Gutschrift auf die nächstmögliche Handyrechnung. Falls die Summe den monatlichen Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto überwiesen.

Einlösung: in teilnehmenden Drei Shops und online auf drei.at/eintauschvorteil

Voraussetzung: Das Gerät besitzt einen Restwert und ist für Wiederverwendung oder Recycling geeignet.

Zeitpunkt: Der Eintauschprozess kann jederzeit durchgeführt werden, losgelöst von anderen Prozessen wie Vertragsverlängerung.

Häufigkeit: einmal jährlich pro Rufnummer.

Auch Geräte, die nicht bei Drei gekauft wurden, können eingetauscht werden.

Nicht-Kund:innen: Potenzielle Neukund:innen müssen Drei Kund:innen werden, um den Eintauschprozess zu nutzen.

Kombination mit der Drei Handyfreiheit möglich.

Geräte werden durch Partnerunternehmen wiederverwendet, aufbereitet oder recycelt.

Vorteile für Kund:innen:

Geringere Kosten beim Umstieg auf ein neues, hochwertiges Smartphone

Zusätzlicher Preisvorteil in Kombination mit der Drei Handyfreiheit

Einfacher und transparenter Eintauschprozess

Wertschöpfung aus bisher ungenutzten Altgeräten

Was mit eingetauschten Geräten passiert

Funktionsfähige Geräte können aufbereitet und erneut genutzt werden.

Nicht weiter nutzbare Geräte werden fachgerecht recycelt.

Smartphones werden nicht entsorgt, sondern geprüft und bewertet.

Kund:innen erhalten für geeignete Geräte eine Eintauschprämie.

FAQs zum Drei Eintauschvorteil

Was ist der Drei Eintauschvorteil?

Der Drei Eintauschvorteil ermöglicht bestehenden und neuen Drei Kund:innen, ihr bisheriges Smartphone einzutauschen und dafür eine Eintauschprämie zu erhalten. Die Prämie wird als Gutschrift auf die Handyrechnung angerechnet. Falls die Summe den monatlichen Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto überwiesen.

Ab wann ist der Drei Eintauschvorteil verfügbar?

Der Service startet am 5. November 2026.

Wer kann den Drei Eintauschvorteil nutzen?

Alle bestehenden oder neuen Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten, auch SIM only) mit SEPA-Lastschrift als Zahlungsart können ein geeignetes Smartphone mit Restwert eintauschen.

Wann und wie oft können Kund:innen den Drei Eintauschvorteil nutzen?

Jederzeit, auch ohne Vertragsverlängerung und maximal 1 x pro Jahr pro Kund:in.

Muss das Smartphone ursprünglich bei Drei gekauft worden sein?

Nein. Das Altgerät muss nicht bei Drei gekauft worden sein. Entscheidend ist, dass es einen Restwert besitzt und weiterverwendet oder recycelt werden kann.

Steht der Eintauschvorteil auch Kund:innen anderer Betreiber zur Verfügung?

Voraussetzung für die Nutzung des Drei Eintauschvorteils ist ein Sprach- oder Datentarif bei Drei (auch SIM only).

Wie wird der Wert meines Smartphones ermittelt?

Der Gerätewert wird anhand weniger Kriterien wie Modell, Zustand und Funktionsfähigkeit bestimmt. Anschließend wird eine entsprechende Eintauschprämie angeboten. Kund:innen haben die Wahl, ob sie das Offert annehmen wollen.

Wie erhalte ich die Eintauschprämie?

Die Prämie wird nach erfolgreichem Eintausch als einmalige Gutschrift auf die nächstmögliche Handyrechnung verbucht. Falls die Summe den monatlichen Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto überwiesen.

Kann ich den Eintausch auch online durchführen?

Ja. Drei Kund:innen können ihr Altgerät einsenden. Nach erfolgreicher Prüfung wird die entsprechende Gutschrift gewährt. Mehr auf www.drei.at/eintauschvorteil

Wie ergänzt der Eintauschvorteil die Drei Handyfreiheit?

Die Handyfreiheit ermöglicht die Nutzung aktueller Smartphones ohne Anzahlung und mit automatisch sinkenden Gerätekosten bei längerer Nutzungsdauer. Der Eintauschvorteil reduziert die Kosten zusätzlich durch die Gutschrift für das bisherige Gerät. Gemeinsam machen beide Angebote Premium-Smartphones noch leistbarer.

Was passiert mit meinem alten Smartphone?

Das Gerät wird je nach Zustand aufbereitet, weiterverwendet oder fachgerecht recycelt. Dadurch bleiben wertvolle Rohstoffe länger im Wirtschaftskreislauf.

Warum bietet Drei den Eintauschvorteil an?

Drei möchte die Anschaffung moderner Smartphones leistbarer machen und gleichzeitig die Wiederverwendung geeigneter Altgeräte fördern. Das Angebot verbindet wirtschaftliche Vorteile für Kund:innen mit einem strukturierten Eintauschprozess für gebrauchte Smartphones.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at