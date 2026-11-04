- 04.11.2026, 11:32:34
- /
- OTS0109
KORREKTUR - Fotolink Pressekonferenz Haimbuchner - Thema: „Heimat braucht Haltung: Sofortmaßnahmen gegen die Gewalt auf Europas Straßen“
Ich darf hiermit als Korrektur den richtigen Link für den Download der honorarfreien Fotos von der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner übermitteln.
Hinweis für die Fotoredaktionen – korrigierter Link:
*****************************************
Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1793775320J0PaCAXbbrqfQC zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung. - Fotocredit: FPÖ OÖ
***************************
(schluss) bgt
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-ooe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FLO