KORREKTUR - Fotolink Pressekonferenz Haimbuchner - Thema: „Heimat braucht Haltung: Sofortmaßnahmen gegen die Gewalt auf Europas Straßen“

Linz (OTS) -

Ich darf hiermit als Korrektur den richtigen Link für den Download der honorarfreien Fotos von der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner übermitteln.

Hinweis für die Fotoredaktionen – korrigierter Link:

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Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1793775320J0PaCAXbbrqfQC zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung. - Fotocredit: FPÖ OÖ

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(schluss) bgt