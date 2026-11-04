  • 04.11.2026, 11:32:34
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  • OTS0109

KORREKTUR - Fotolink Pressekonferenz Haimbuchner - Thema: „Heimat braucht Haltung: Sofortmaßnahmen gegen die Gewalt auf Europas Straßen“

Linz (OTS) - 

Ich darf hiermit als Korrektur den richtigen Link für den Download der honorarfreien Fotos von der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner übermitteln.

Hinweis für die Fotoredaktionen – korrigierter Link:

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Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1793775320J0PaCAXbbrqfQC zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung. - Fotocredit: FPÖ OÖ

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(schluss) bgt

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