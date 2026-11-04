SPÖ-Seltenheim zur Oktober-Inflation: „Trumpflation belastet Österreich – SPÖ kämpft weiter mit ganzer Kraft gegen Teuerung“

Wien (OTS) -

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zeigt die heute, Mittwoch, veröffentlichte Schnellschätzung zur Oktober-Inflation, dass die Trumpflation Österreich weiter stark belastet. „Wir sehen, dass ein Drittel der Teuerung in Österreich auf Trumps Kappe geht. Während Trump gerade im eigenen Land die Rechnung für seine falsche Politik präsentiert bekommt, huldigt die FPÖ weiterhin ihrem Idol, dem Kriegs- und Teuerungstreiber Trump“, so Seltenheim, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst betont: „Während die FPÖ ein Trump-Anbetungsverein ohne Lösungen für die Probleme der Bevölkerung ist, ist die SPÖ der Motor im Kampf gegen die Teuerung. Die SPÖ ist die Garantin dafür, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir lassen die Teuerung nicht durchrauschen, sondern greifen gezielt in die Preise ein, um die Teuerung und Lebenshaltungskosten zu senken.“ ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied. Während die FPÖ im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt hat, setzt die SPÖ eine Anti-Teuerungsmaßnahme nach der anderen um – angefangen von der Mietpreisbremse über den Strom-Sozialtarif, den 10-Cent-Strompreisdeckel und die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bis zur verschärften Spritpreisbremse und der Preisbremse bei Mobilität und Gebühren, die Finanzminister Markus Marterbauer und Verkehrsminister Peter Hanke als weitere wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung durchgesetzt haben. Ohne SPÖ hätte es diese vielen Maßnahmen, die die Teuerung wirksam gebremst haben, nicht gegeben. Und wir werden in unserem Kampf gegen die Teuerung keinen Millimeter nachlassen“, so Seltenheim.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim verweist weiters darauf, dass die Inflation ohne Energie bei 2,2 Prozent liegen würde. „Für uns als SPÖ steht fest, dass schlechte Zeiten für die Menschen nicht die besten Zeiten für die Ölkonzerne sein dürfen. Krisengewinner wie Ölkonzerne mit einer EU-weiten Übergewinnsteuer in die Pflicht zu nehmen, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wer in der Krise außergewöhnlich profitiert, muss einen fairen Beitrag leisten, um die Belastung der breiten Bevölkerung zu verringern“, betont Seltenheim, der den Vorstoß von Finanzminister Markus Marterbauer und den Finanzministern aus Deutschland, Portugal, Spanien, Italien und Polen für eine EU-weite Übergewinnsteuer ausdrücklich begrüßt. (Schluss) mb/bj