FPÖ OÖ: Unterlagen zur Pressekonferenz mit Haimbuchner: „Heimat braucht Haltung: Sofortmaßnahmen gegen die Gewalt auf Europas Straßen“

Linz (OTS) -

Anbei darf ich die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner zum Thema „Heimat braucht Haltung: Sofortmaßnahmen gegen die Gewalt auf Europas Straßen“ übermitteln.

Hinweis für die Fotoredaktionen:

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Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1793775320J0PaCAXbbrqfQCzur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.

Fotocredit: FPÖ OÖ

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