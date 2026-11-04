- 04.11.2026, 11:16:33
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FPÖ OÖ: Unterlagen zur Pressekonferenz mit Haimbuchner: „Heimat braucht Haltung: Sofortmaßnahmen gegen die Gewalt auf Europas Straßen“
Honorarfreie Fotos von der heutigen Pressekonferenz
Anbei darf ich die Unterlagen der heutigen Pressekonferenz von FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner zum Thema „Heimat braucht Haltung: Sofortmaßnahmen gegen die Gewalt auf Europas Straßen“ übermitteln.
Hinweis für die Fotoredaktionen:
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Fotos von der heutigen Pressekonferenz stehen unter https://fpoe.pixxio.media/share/1793775320J0PaCAXbbrqfQCzur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.
Fotocredit: FPÖ OÖ
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