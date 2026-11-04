„40.000-Kilometer-Challenge“ von ORF Radio Vorarlberg

Wien (OTS) -

Ob gemütlich oder sportlich, zu Fuß oder auf dem Fahrrad: Vom 9. bis zum 15. November 2026 sind alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger eingeladen, sich zu bewegen und Kilometer zu sammeln. Das Ziel ist ambitioniert: Gemeinsam soll eine Strecke von 40.000 Kilometern zusammenkommen. Das entspricht einer vollständigen Erdumrundung. Für jeden Kilometer spendet die Gunz Warenhandels GmbH in Mäder einen Euro an LICHT INS DUNKEL.

Großer Auftakt mit Schülerinnen und Schülern

Der Startschuss fällt am 9. November. Gemeinsam mit mehreren Schulklassen aus der Region geht es vom Stadion des SCR Altach zur Firma Gunz nach Mäder. Rund 400 bis 500 Teilnehmende werden zum Auftakt erwartet. Die Idee dahinter: Gemeinsam Bewegung erleben und gleichzeitig Menschen unterstützen, für die Bewegung im Alltag oft mit besonderen Herausforderungen verbunden ist.

Gemeinsamer Radtag

Am 11. November steht das Fahrrad im Mittelpunkt. Um 15.00 Uhr startet bei der Firma Gunz in Mäder eine gemeinsame Radausfahrt. Geplant sind zwei Gruppen: eine sportlichere Runde für ambitionierte Radfahrerinnen und Radfahrer sowie eine gemütlichere Gruppe für alle, die es etwas entspannter angehen möchten.

Alle können mitmachen

Egal, ob beim Spaziergang mit dem Hund, auf dem Weg zur Arbeit, bei einer Laufrunde oder einer längeren Radtour – jeder Kilometer hilft. Die zurückgelegten Kilometer können ab 9. November online auf vorarlberg.ORF.at eingetragen werden. Dort wird auch laufend über den aktuellen Zwischenstand berichtet. Das große Ziel: 40.000 Kilometer in sieben Tagen – gemeinsam für Menschen, die Unterstützung brauchen. ORF Radio Vorarlberg begleitet die Challenge während der gesamten Woche mit Berichten, Geschichten und aktuellen Kilometerständen.

„LICHT INS DUNKEL“-Projekt 2026 des ORF Vorarlberg

In diesem Jahr gehen die „LICHT INS DUNKEL“-Spenden in Vorarlberg unter anderem an das inklusive handwerkliche CoWorking „CultWerk“ in Bludenz. Es ist ein Arbeits- und Dienstleistungsprojekt der Caritas Vorarlberg für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer kognitiven Beeinträchtigung. Für viele – oft junge – Menschen dient die Tätigkeit hier als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. Sie können aktiv und sinnstiftend am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilhaben.

Starke Partnerschaft

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „40.000 Kilometer: Das ist eine komplette Weltumrundung – und es ist die Strecke, die die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ab 9. November in einer Woche für LICHT INS DUNKEL zurücklegen. Ein herzliches Danke an die Firma Gunz Warenhandels GmbH für das großartige Miteinander – gemeinsam bewegen wir Vorarlberg für den guten Zweck!“

Roman Neugebauer, Projektverantwortlicher „40.000-Kilometer-Challenge“ ORF Vorarlberg: „Was mich an dieser Challenge jedes Jahr aufs Neue begeistert, ist, wie viele Menschen gemeinsam für eine gute Sache in Bewegung kommen. Ob jemand zwei Kilometer spaziert oder hundert Kilometer mit dem Rad fährt, spielt keine Rolle. Alle können mitmachen und jeder Kilometer hilft. Genau das macht dieses Projekt für mich so besonders.“

Michael Temel, Geschäftsführer Gunz Warenhandels GmbH: „Die ‚40.000-Kilometer-Challenge‘ mit dem ORF Vorarlberg ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Wir feiern heuer 40 Jahre Gunz und möchten dieses Jubiläum nutzen, um etwas Gutes zu tun. Ich hoffe, dass möglichst viele mitmachen und wir gemeinsam unser Ziel erreichen.“