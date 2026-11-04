SPÖ-Seltenheim zum Equal Pay Day: „Acht Wochen ohne Lohn sind für Frauen Realität“

Wien (OTS) -

Ab morgen arbeiten Frauen in Österreich bis Jahresende rechnerisch ohne Bezahlung. „Acht Wochen ohne Lohn. Würde ein Chef im November sagen ‚Ab jetzt zahle ich nichts mehr‘, wäre das ein Skandal. Für Frauen ist das jedes Jahr Realität“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zum morgigen Equal Pay Day. ****

Pro Stunde verdienen Frauen hierzulande fast 18 Prozent weniger als Männer, im EU-Schnitt sind es 11 Prozent. „Wir sind eines der reichsten Länder Europas, aber bei fairen Löhnen für Frauen Drittletzter. Das passt nicht zusammen.“

Was hilft, ist Lohntransparenz. „Unfaire Löhne leben davon, dass niemand hinschaut. Wenn schwarz auf weiß ersichtlich ist, dass Frauen für dieselbe Arbeit weniger Lohn bekommen, kann man sich wehren.“ Seit Juni müsste die EU-Richtlinie dazu umgesetzt sein, ein Entwurf von Sozialministerin Korinna Schumann liegt auf dem Tisch und wartet auf Zustimmung von ÖVP und NEOS.

Seltenheim erinnert die Koalitionspartner an ihr Wort: Die vollständige Umsetzung steht im Regierungsprogramm, ausverhandelt und unterschrieben von ÖVP, SPÖ und NEOS. „Pakt ist Pakt. Was man gemeinsam ausgemacht hat, setzt man auch um. Jeder Monat Blockade kostet Frauen bares Geld und Österreich riskiert ein Verfahren in Brüssel. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit steht seit fast 50 Jahren im Gesetz. Höchste Zeit, dass er auch auf dem Lohnzettel steht. Dafür braucht es endlich Lohntransparenz.“ (Schluss) th/ff