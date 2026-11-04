ASFINAG: Einladung zur Pressekonferenz „Österreich steigt um – ab 1. Dezember 2026 gibt es nur noch die Digitale Vignette“

Wien (OTS) -

„Umsteigen bitte“ – Die Ära der Klebevignette ist mit Ende November zu Ende. Ab 1. Dezember 2026 werden keine Klebevignetten mehr verkauft, mit 1. Februar 2027 gilt auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die Digitale Vignette. Wie einfach und sicher dieser Umstieg auf 100 Prozent digitale Vignetten begleitet wird, präsentieren Bundesminister und ASFINAG bei einem gemeinsamen Medientermin.

Wann: Montag, 9. November 2026, 9.30 Uhr

Wo: ASFINAG Headquarter, 1030 Wien, Schnirchgasse 17 (Austro Tower)

Teilnehmer:

Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Herbert KASSER, Vorstand ASFINAG

Jacqueline ERHART, Geschäftsführerin ASFINAG Maut Service GmbH

Die Pressekonferenz findet im Presseraum im zweiten Stock des ASFINAG Headquarters statt.

Anreise: U-Bahn Linie U3, Station Erdberg. Bitte nehmen Sie den Ausgang Thomas-Klestil Platz. Leider sind bei einer Anreise mit Fahrzeug keine Besucherparkplätze vor Ort vorhanden. Es stehen jedoch in der „WIPARK Town Town Parkgarage“ Parkmöglichkeiten in der Schnirchgasse 12 zur Verfügung. Mehr Infos unter https://www.wipark.at/standorte/3-bezirk/town-town-garage?utm_source=organic&utm_medium=googlemybusiness&utm_id=google

Rückfragen und Anmeldungen bitte bei Alexander Holzedl unter +43 (0) 664 60108-18933 bzw. per E-Mail unter [email protected]