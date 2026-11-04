Abgedreht!

München (OTS) -

Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum des weltweit erfolgreichen Brettspielklassikers, das sich über 30 Mio. Mal verkauft hat, fiel am Montag die letzte Klappe zur Kinoverfilmung DAS VERRÜCKTE LABYRINTH. "Bang Boom Bang"-Kultregisseur Peter Thorwarth inszenierte die rasante Action-Komödie mit Fahri Yardim, Maja Enger, Jessica Schwarz, Erik Sander, Peter Brownbill, Rúrik Gíslason, Salimou Thiam, Joone Dankou, Uwe Ochsenknecht, Axel Stein u.v.m. in NRW, Baden-Württemberg und Bayern.

Constantin Film bringt die breit angelegte Abenteuer-Komödie, produziert von der Münchner SamFilm, am 20. Januar 2028 in die deutschen Kinos.

In DAS VERRÜCKTE LABYRINTH wird eine Brettspiel-Ikone zum Abenteuer in Lebensgröße. Ausgerechnet am Wochenende ihrer Abschiedsparty muss Lou (Maja Enger) ihre Zeit mit dem Menschen verbringen, den sie am wenigsten leiden kann: Adam (Fahri Yardim), dem neuen Freund ihrer Mutter Sylvia (Jessica Schwarz). Bevor sie zum Studium nach Cambridge aufbricht, will sie ihrem kleinen Bruder Timo (Erik Sander) zum Geburtstag eine Freude machen. Auf dem Flohmarkt findet sie eine alte Ausgabe seines Lieblingsspiels "Das verrückte Labyrinth". Was Lou nicht weiß: Das Spiel ist der magische Schlüssel zu einem echten Labyrinth. Lou und Adam geraten in ein Abenteuer, in dem nichts so ist, wie es scheint, denn Gänge verschieben sich, Wege verschwinden und aus harmlosen Spielzügen werden echte Fallen. Dann gerät auch noch die Person in Gefahr, die Lou und Adam am meisten am Herzen liegt. Jetzt hängt alles davon ab, dass die beiden im Team zusammenarbeiten. Und das ist die vielleicht schwierigste Aufgabe von allen.

Vor der Kamera hat Regisseur Peter Thorwarth ein großartiges Ensemble versammelt: Fahri Yardim ("Extrawurst") und Maja Enger ("Mels Block") in den Hauptrollen sowie Jessica Schwarz ("Der perfekte Urlaub"), Peter Brownbill ("Bibi & Tina - Einfach anders"), Salimou Thiam ("Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping"), Joone Dankou ("23.000 Leben"), Rúrik Gíslason ("Eine Million Minuten"), Uwe Ochsenknecht und Axel Stein.

DAS VERRÜCKTE LABYRINTH ist eine Produktion von SamFilm der Produzenten Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton und Bernd Schiller in Koproduktion mit Constantin Film, Oliver Berben und Viola Jäger, sowie SamFilm West und Potemkino Port (Peter de Maegd). Das Drehbuch stammt von Jakob Grahl, Fabian Carl und David Benke, nach der Vorlage des gleichnamigen Brett- und Legespiels von Spieleautor Max J. Kobbert, einer der großen Klassiker aus dem Hause Ravensburger. DAS VERRÜCKTE LABYRINTH wurde gefördert von Filmförderfonds Bayern, Film- und Medienstiftung NRW, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Medienboard Berlin-Brandenburg, FFA Filmförderungsanstalt und Deutscher Filmförderfonds DFFF.

Kinostart: 20. Januar 2028 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Fahri Yardim, Maja Enger, Jessica Schwarz, Peter Brownbill, , Rúrik Gíslason, Salimou Thiam, Joone Dankou, Erik Sander, Paul Heinrich, Uwe Ochsenknecht und Axel Stein uvm.

Drehbuch: Jakob Grahl, Fabian Carl, David Benke

Regie: Peter Thorwarth

Produzent*innen: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton, Bernd Schiller

Koproduzent*innen: Oliver Berben, Viola Jäger, Peter de Maegd (Belgien)

Das Bildmotiv steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/

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