Neuer Leiter der Abteilung Gesundheitshochbau

St. Pölten (OTS) -

Dipl.-Ing. Dr. Andreas Laier wurde in der gestrigen Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung mit sofortiger Wirkung zum neuen Leiter der Abteilung Gesundheitshochbau (BD6) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Josef Bichler.

Laier trat im Dezember 2005 in den NÖ Landesdienst ein und war seither in der Abteilung Landeshochbau tätig. Dort war er unter anderem als Fachkoordinator für den Fachbereich Elektrotechnik sowie als Projektleiter für Bauprojekte und Baumaßnahmen im Schul- und Gesundheitswesen verantwortlich. Seit September 2023 ist er stellvertretender Abteilungsleiter in den Abteilungen Landeshochbau und Gesundheitshochbau. Darüber hinaus ist er seit Jänner 2026 als Ersatzrichter am Landesverwaltungsgericht Niederösterreich für Verfahren nach dem NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetz tätig.

Nach dem Abschluss der HTBLA Hollabrunn im Bereich Elektrotechnik absolvierte der gebürtige Gmünder das Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Wien, wo er anschließend auch sein Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften abschloss. Berufliche Erfahrungen sammelte er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft der TU Wien. Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche Aus- und Weiterbildungen, darunter Führungskräfte-Aufbaulehrgänge sowie zuletzt das Top-Leadership-Programm an der Universität für Weiterbildung Krems.