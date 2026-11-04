Die lustigste Ordination Österreichs: Omar Sarsam leitet den „Männerabend“ am 6. November in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Kommt ein Mann zum Arzt – aber zu selten. Doch jetzt ist Schluss mit verschobener Vorsorge und abgesagten Arztterminen. Denn ORF 1 eröffnet am Freitag, dem 6. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON die lustigste Ordination Österreichs. Und das nur für einen einzigen Abend: den „Männerabend“. Kabarettist und Mediziner Omar Sarsam leitet die Untersuchung und holt seine liebsten Kollegen dazu: Mit dabei sind u. a. Andreas Vitásek, Christoph Fritz, Gernot Kulis, Blonder Engel und Gerald Fleischhacker. Um 21.45 Uhr geht es in einer neuen Folge „Was gibt es Neues?“ weiter mit der Männergesundheit, wenn Oliver Baier und sein Rateteam den „Movember“ begehen. Um 22.45 Uhr lädt Peter Klien zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich“ und um 23.15 Uhr nehmen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel in einer neuen Ausgabe von „Maschek“ den vergangenen Monat ins Visier.

„Männerabend“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Kabarettist und Mediziner Omar Sarsam eröffnet für einen Abend die lustigste Ordination Österreichs. Er leitet beim „Männerabend“ die Untersuchung und ruft seine liebsten Kollegen auf: Andreas Vitásek, Christoph Fritz, Gernot Kulis, Blonder Engel und Gerald Fleischhacker. Außerdem per Ferndiagnose zugespielt: Michael Niavarani, Manuel Rubey, Simon Schwarz sowie Berni Wagner. Und da hinter fast jedem männlichen Arzttermin eine Frau steht, die ihn vereinbart hat, gibt Magda Leeb die weibliche Stimme der Vernunft. Ganz ohne erhobenen urologischen Zeigefinger geht es praxisnah und krankenhausreif um die wichtigen Fragen zur körperlichen und mentalen Männergesundheit. Kann einem ein Nierenstein vom Herzen fallen? Muss man ab einem gewissen Alter wirklich Abstriche machen? Und gibt es bei akutem Männerschnupfen überhaupt Überlebenschancen? Willkommen im witzigsten Wartezimmer des Landes. Chefärztlich empfohlen für Hypochonder, Gesundheitsapostel und Medizyniker. Für Frauen sowieso. Alle Kassen und Privat. Nüchternes Erscheinen optional, Einweghandschuhe bitte selbst mitbringen.

„Was gibt es Neues?“ (21.45 Uhr, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Im „Movember“ wird es haarig und bei „Was gibt es Neues?“ auch rätselhaft. Oliver Baier lässt Michael Niavarani, Jenny Frankl, Kuseng, Eva Maria Marold und Viktor Gernot über „Bartbremsen“ und die geheimnisvollen „Nosebleed Seats“ grübeln. Martin Puntigam serviert die Promifrage dazu: Was hat es mit dem Kartoffelradius auf sich? Im Sinne der Männergesundheit empfiehlt „Was gibt es Neues?“ einen Vorsorgetermin und eine Stunde Lachen mit dem Rateteam – auch das hält gesund.

„Maschek“ (23.15 Uhr, ORF 1, ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

In der aktuellen Monatsausgabe erörtern Peter Hörmanseder und Robert Stachel wieder ihre ganz spezielle Sicht auf die Geschehnisse in Österreich und in der ganzen Welt: Besonders interessieren die beiden Synchron-Anarchos die Führungskrise der SPÖ, die neuen Schulversuchspläne der NEOS und die Gründung eines autonomen Steuerparadieses für Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley. Weiters gratulieren Maschek Christoph Waltz zum Geburtstag und dem Korrespondenten-Urgestein Christian Wehrschütz zur Pensionierung. Auch einer anderen österreichischen Institution widmen die beiden ihre Aufmerksamkeit: dem Punschkrapferl. Und dann geht es noch ums Geld, und zwar um die neuen Euro-Scheine und um ein sehr extravagantes „Steuerzuckerl“ – es soll die Kirchen- und Hundesteuer unter einen Hut bringen.