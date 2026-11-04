Erstmals bei einer A-WM: Alle Österreich-Spiele der Eishockey-Frauen live in ORF 1 und ORF SPORT +

Wien (OTS) -

Es ist ein Stück heimische Sportgeschichte, die vom 6. bis 16. November in Dänemark geschrieben wird: Österreichs Eishockey-Frauen-Nationalteam nimmt erstmals an einer A-WM teil und ORF 1 und ORF SPORT + berichten live. Auf dem Programm stehen dabei Österreichs Spiele gegen Tschechien (6. November), Deutschland (7. November), die USA (9. November) und die Schweiz (10. November).

Die je besten vier Teams der beiden Fünfergruppen erreichen das Viertelfinale. Die Gruppenletzten spielen am 13. November in Herning um den Klassenerhalt.

Österreichs Kader ist bunt gemischt. 13 Österreicherinnen spielen im Ausland. Theresa Schafzahl spielt mit Seattle Torrent sogar in der PWHL, der besten Frauenliga der Welt. Gleich sechs Spielerinnen sind zudem im US-College-Eishockey unterwegs. Die Sabres St. Pölten stellen mit sieben Spielerinnen das größte Kontingent. Das Durchschnittsalter des Kaders zum WM-Start beträgt 24,3 Jahre.

Die Live-Übertragungen in ORF 1 und ORF SPORT +:

Freitag, 6. November, 14.45 Uhr, ORF 1: Österreich – Tschechien

Samstag, 7. November, 18.55 Uhr, OSP: Deutschland – Österreich

Montag, 9. November, 18.55 Uhr, OSP: Österreich – USA

Dienstag, 10. November, 18.55 Uhr, OSP: Schweiz – Österreich

Die Kommentatoren sind Gerfried Nagel (6. November) und Johannes Karner (ab 7. November), Co-Kommentatorin ist Ex-Teamspielerin Marlene Brunner.