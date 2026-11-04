  • 04.11.2026, 10:35:08
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„Akte Betrug“ über Spendenbetrug, Phishingangriff auf Bitpanda-Konto und Parkplatz-Abzocke

Am 6. November um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das ORF-Investigativ-Magazin „Akte Betrug“ – präsentiert von Martin Ferdiny – berichtet am Freitag, dem 6. November 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON über folgende Themen:

Spendenbetrug?

Bruno H. hat Duchenne-Muskeldystrophie. Um eine teure Spezialtherapie in den USA zu finanzieren, sammelt ein Verein aus Niederösterreich Spenden für den zehnjährigen Buben. Doch das Geld kommt nie bei Familie H. an. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verein schweren Betrug vor. Was ist mit dem Geld geschehen, das für Bruno gespendet wurde? Und wie lässt sich verhindern, dass Menschen, die aus Mitgefühl helfen wollen, selbst Opfer werden?

Bitpanda-Konto leergeräumt

Als Herr F. ein Mail mit dem Briefkopf von Bitpanda erhält und aufgefordert wird, die aktualisierten Compliance-Bedingungen vor Ablauf der Frist zu überprüfen und bestätigen zu lassen, kommt ihm das zunächst nicht ungewöhnlich vor. Er blieb dennoch vorsichtig und befolgte die üblichen Sicherheitsmaßnahmen. Nach langem Mailverkehr mit den vermeintlichen Mitarbeitern von Bitpanda entdeckte er: Er wurde Opfer eines Phishingangriffs und verlor 30.000 Euro.

Parkplatz-Abzocke: Neuer Titel, alte Masche?

Kurz wenden oder anhalten, schon flattert eine Forderung über mehrere hundert Euro ins Haus. Eine Gesetzesänderung sollte diese Abzocke seit Jahresbeginn stoppen. Doch in Niederösterreich und Wien melden Betroffene aktuell wieder Zahlungsaufforderungen von rund 370 Euro, diesmal nach kurzen Zufahrten zu ehemaligen Tankstellen. Das Inkassoinstitut argumentiert: Das Einfahren begründe einen Nutzungsvertrag, die Forderung sei eine Konventionalstrafe, die Reform greife daher nicht. Läuft das Geschäft also einfach unter anderem Etikett weiter? Auch wenn es sich strafrechtlich nicht um Betrug handelt – betrogen fühlen sich viele trotzdem.

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