Vertragsverlängerung: Europäischer Radiologie-Kongress bleibt bis 2035 in Wien

Wien (OTS) -

Seit 1991 tagt der Europäische Radiologie-Kongress (ECR) im Austria Center Vienna und bringt alljährlich über 20.000 internationale Teilnehmende nach Wien. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit wurde nun der Vertrag bis 2035 verlängert. Als größter internationaler Kongress im Austria Center Vienna und durch seine innovative und technologische Vorbildwirkung für andere Kongresse hat dieses Vertrauen eine enorme wirtschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung für Österreich. So stärkt unter anderem die Vertragsverlängerung die wirtschaftliche Position des Austria Center Vienna, das laut einer aktuellen ECO Austria-Berechnung allein im Jahr 2025 einen ökonomischen Gesamtimpact von 445 Mio. Euro BIP-Wirkung für Österreich brachte.

„Wir freuen uns sehr, dass der europäische Radiologiekongress bis 2035 im Austria Center Vienna stattfindet. Dass sich ein Weltkongress so langfristig für uns entscheidet, ist ein wirklich starkes Vertrauenssignal. Der ECR ist unsere größte Veranstaltung, die allein dieses Jahr 22.418 Teilnehmende aus 121 Ländern und mehr als 220 Ausstellende nach Wien gebracht hat. Er ist jedes Jahr ein besonderes Highlight, denn kein anderer Fachkongress verbindet wissenschaftlichen Dialog mit technologischem Fortschritt so gut wie der ECR. Er wurde dafür auch 2025 bei einem der weltweit wichtigsten Event-Festivals, dem „Bea World“ als „bester Kongress“ und „weltbeste Convention“ zweimal mit dem renommierten „Bea Event Award“ ausgezeichnet. Für uns ist der ECR daher ein absoluter Vorzeigekongress, der wie wir für Innovation und Kreativität steht. Es macht mich sehr glücklich und stolz, dass wir diesen erfolgreichen Weg auch zukünftig gemeinsam fortsetzen“, sagt Susanne Bauman-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna.



Klare Entscheidung für gemeinsame Partnerschaft ECR und Austria Center Vienna

„Unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem Austria Center Vienna basiert auf gegenseitigem Vertrauen und einer verlässlichen Partnerschaft. Der ECR hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig weiterentwickelt und stellt jedes Jahr neue Anforderungen an einen modernen Kongressstandort. Besonders schätzen wir daher die Bereitschaft des Austria Center Vienna, kontinuierlich in seine Infrastruktur zu investieren, neue Technologien aufzugreifen und gemeinsam mit uns innovative Veranstaltungskonzepte umzusetzen. Diese Offenheit für Weiterentwicklung war ein wesentlicher Grund für unsere Entscheidung, den erfolgreichen gemeinsamen Weg bis 2035 fortzusetzen“, erklärt Peter Baierl, Executive Director der European Society of Radiology.

Europäischer Radiologie-Kongress – einer der ersten und größten Großkongresse in Wien

„Die Vertragsverlängerung des ECR bis 2035 ist ein starkes Signal für den Meetingstandort Wien. Mit rund 20.000 Teilnehmenden jährlich zählt der Kongress zu den größten Veranstaltungen der Destination und setzt traditionell den Auftakt ins Tagungsjahr. Als einer von heuer vier Kongressen dieser Größenordnung bringt er bedeutende wirtschaftliche Impulse, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung, fördert den Wissenstransfer und stärkt den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Wien. Langfristige Verträge wie dieser sorgen zugleich für Planbarkeit und Stabilität in der gesamten Destination. Wir danken dem ECR und insbesondere Peter Baierl für das Vertrauen in Wien,“ so Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus. Wie wichtig das Kongressgeschäft für die Destination ist, zeigt sich auch dadurch, dass ein durchschnittlicher Kongressgast in Wien rund 560 EUR ausgibt. Das ist etwa ein Drittel mehr als ein normaler Wien Gast.

Radiologiekongress festigt wirtschaftliche Situation des Austria Center Vienna

Zudem war jeder dritte internationale Kongressgast in Wien bei einem Kongress im Austria Center Vienna. Der Vertragsabschluss für 9 weitere Jahre bringt nicht nur eine starke internationale Sichtbarkeit für das Haus, sondern macht den ECR daher auch zu einem stabilen Umsatz- und Frequenzbringer. Dadurch wird die Funktion des Austria Center Vienna als Wirtschaftsmotor für die Stadt und das Land gestärkt. „Alleine in 2025 haben wir als Austria Center Vienna laut EcoAustria-Studie eine BIP-Wirkung für den Standort von 445 Mio. Euro erzielt, eine Bruttowertschöpfung für Österreich von 398 Mio. Euro erreicht sowie 3.950 Vollzeit-Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen. Einen wesentlichen Beitrag daran leistet auch der ECR als einer der wichtigsten Kunden und Vorzeigekongresse bei uns,“ betont Baumann-Söllner.

Immersiver Kongress und Vielseitigkeit des Hauses – eine besondere Symbiose

Eine wesentliche Rolle dabei, dass der europäische Radiologiekongress seine immersiven Veranstaltungskonzepte, für die er berühmt ist, alljährlich so perfekt inszenieren kann, spielt auch die Vielseitigkeit der Kongress-Location. Das Austria Center Vienna setzt verstärkt auf Modernisierung und Digitalisierung. Gerade auf der Ebene 0 und die neu gestaltete Ebene – 2 bieten mit an die 500 m2 LED-Fläche ideale Rahmenbedingungen für innovative Veranstaltungsinszenierung. Die Weltneuheit polySTAGE, die digitalen Flächen im Haus und die flexiblen Raumnutzengen des Austria Center Vienna schaffen ideale Rahmenbedingungen. „Ich freue mich, dass wir weiter gemeinsam immersive Kongresserlebnisse, digitale Inszenierungen und neue Teilnehmerkonzepte weiterentwickeln können und damit die Innovationskraft auch weiteren Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen können,“ betont Baumann-Söllner.

Über die IAKW-AG und über den ECR-Kongress

Die IAKW-AG (Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien, Aktiengesellschaft) ist verantwortlich für die Erhaltung des Vienna International Centre (VIC) und den Betrieb des Austria Center Vienna. Das Austria Center Vienna ist mit 21 Sälen, 134 Meetingräumen sowie rund 26.000 m2 Ausstellungsfläche Österreichs größtes Kongresszentrum und gehört zu den Top-Playern im internationalen Kongresswesen. Seit 1991 ist es Veranstaltungsort vom alljährlichen europäischen Radiologie-Kongress (ECR) mit seinen mittlerweile über 20.000 Teilnehmenden. Er wird von der European Society of Radiology (ESR) organisiert und gilt als größter europäischer und zweitgrößter internationaler Kongress auf dem Gebiet der Radiologie. Der nächste ECR-Kongress findet vom 3. bis 7. März 2027 unter dem Motto „Healthcare Reimagined“ im Austria Center Vienna statt.