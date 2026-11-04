  • 04.11.2026, 10:30:33
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LR Rosenkranz: Unterstützung für gehörlose Menschen in Niederösterreich bleibt gesichert

Land NÖ sichert Beratung und barrierefreie Kommunikation für Gehörlose Menschen

St. Pölten (OTS) - 

Seit 1958 ist der Gehörlosenverband Niederösterreich Anlaufstelle für gehörlose und schwerhörige Menschen. Dabei geht es vor allem darum, Betroffene in ihrer Teilhabe zu stützen. „Gerade Kommunikation entscheidet maßgeblich darüber, wie selbstständig Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Für uns ist deshalb klar, dort zu unterstützen, wo genau das gefördert wird“, sagte Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz. „Denn Barrierefreiheit endet nicht bei baulichen Maßnahmen. Von Behördenwege über wichtige Gespräche im Alltag, ohne ausreichender Kommunikationsmöglichkeit kann man nicht selbstständig handeln“, so Rosenkranz weiter.

Die Dolmetscherleistungen werden bereits seit vielen Jahren vom Land Niederösterreich gefördert. Neben sprachlicher Verständigung spielen auch Information, Beratung und persönliche Unterstützung eine zentrale Rolle. Ziel ist, Barrieren im Alltag gering zu halten und bestehende Angebote sichtbar zu machen. „Der Gehörlosenverband leistet seit vielen Jahrzehnten wichtige Arbeit. Mit der Absicherung der Förderung schaffen wir weiterhin eine wichtige Grundlage für gehörlose und schwerhörige Menchen in Niederösterreich“, so Rosenkranz abschließend.

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