Barbara Stöckl im Gespräch mit Stefanie Werger, Hannes Ringlstetter, Gernot Blümel und Kurt Kotrschal

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Austropop-Legende Stefanie Werger, Multitalent Hannes Ringlstetter, Ex-Finanzminister Gernot Blümel und Verhaltensforscher Kurt Kotrschal zu Gast bei Barbara Stöckl:

Nach ihrem Bühnenrückzug 2022 feiert Austropop-Legende Stefanie Werger heuer ihr musikalisches Comeback. Ihre zweite Single „So sehr lieb ich dich“ zeigt sie von ihrer zarten Seite und ist ihrem Mann gewidmet. Wie die Musik ihr Leben von klein auf geprägt hat und warum sie mit 75 doch noch nicht genug hat, erzählt sie im persönlichen Gespräch bei Barbara Stöckl.

Kabarettist, Schauspieler, Moderator, Podcaster, Autor und Musiker: Hannes Ringlstetter ist vielseitig unterwegs. Ab Jänner tourt der Bayer mit seinem neuen Album „Bellavista“ auch wieder durch Österreich. Er verrät, wie sich der Blick aufs Leben mit dem Älterwerden verändert, woher seine Begeisterung für Austropop kommt und was er an seiner Vielseitigkeit schätzt.

Was bleibt in Zeiten der KI noch menschlich? Mit dieser Frage beschäftigt sich Ex-Finanzminister Gernot Blümel fünf Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik. In seinem Buch „Die Selbstsetzung des Menschen“ widmet er sich dem Thema künstliche Intelligenz philosophisch. In „Stöckl“ spricht er über seine neuen Wege nach der Politik und darüber, welche Chancen KI eröffnet.

Lange war er der, der mit dem Wolf tanzt: Verhaltensforscher Kurt Kotrschal. In seinem neuen Buch „Unser Recht auf ein Leben mit Tieren“ widmet er sich den Mensch-Tier-Beziehungen und geht der Frage nach, warum die einen zu Gefährten und die anderen zu Nahrung werden. Was wir von Tieren lernen können und ob KI uns einmal helfen kann, Tiere zu verstehen, erzählt er im Gespräch.